Trump yapay zekânın ismini değiştirdi: Beyaz Saray duyurdu

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre, kararname tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmalar, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda "süper zeka" ve "SI" terimlerini kullanmasını zorunlu kılıyor. Kararname ayrıca Başkanın Bilim ve Teknoloji Danışmanına bu teknolojinin mevcut durumunu yansıtan bir "süper zeka" tanımı hazırlaması talimatı veriyor.

KARARNAME RESMİ YAZIŞMALARDA "SÜPER ZEKA" TERİMİNİ ZORUNLU KILIYOR

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre, kararname tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmalar, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda "süper zeka" ve "SI" terimlerini kullanmasını zorunlu kılıyor. Kararname, Başkanın Bilim ve Teknoloji Danışmanına bu teknolojinin mevcut durumunu yansıtan bir "süper zeka" tanımı hazırlaması talimatı veriyor. Böylece resmi belgelerde "yapay zeka" yerine "süper zeka" ifadesi kullanılacak.

TRUMP, TEKNOLOJİ LİDERLERİYLE İMZALADIĞI BELGEYİ PAYLAŞTI

Öte yandan Trump, önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle imzaladıkları belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Trump ile "Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı" başlıklı belgeyi imzalayan Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, Anthropic CEO'su Dario Amodei, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, OpenAI Başkanı Greg Brockman, xAI CEO'su Elon Musk ve Nvidia CEO'su Jensen Huang, sorumlu teknoloji geliştirmeye yönelik taahhütlerde bulundu.

"BEYAZ SARAY SÜPER ZEKA MUTABAKATI" BELGESİ

Paylaşılan belgede, "ABD halkı ve dünya için olumlu bir gelecek inşa etmek amacıyla, her şirketin kendi teknolojisini güvenli bir şekilde ve müşteriler ile kamuoyunda güven inşa edecek bir yolla geliştirmekten sorumlu olduğuna inanıyoruz." ifadesine yer verildi. Belgeyi imzalayan şirketler arasında Alphabet, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI ve Nvidia yer aldı.

AA