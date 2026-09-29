Trump bu kez gerçekten uyudu!

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlenen etkinlikte 15 milyar dolarlık yeni çelik tesisi projesini duyurdu. Ancak açıklamanın ardından kameralar karşısındaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trump, 28 Eylül’de Beyaz Saray’da düzenlenen törende Minnesota merkezli Mesabi Metallics şirketinin Iowa’da yaklaşık 15 milyar dolarlık çelik tesisi kuracağını açıkladı. Trump, projeyi “Amerikan tarihindeki en büyük çelik tesisi” olarak nitelendirdi.

Etkinlik sırasında Trump’ın, diğer yetkililer konuşurken gözlerini kapattığı ve bir süre başını öne doğru eğdiği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı kullanıcılar ABD Başkanı’nın uyuyakaldığını öne sürdü. Bazı haber kuruluşları da Trump’ın “uyuklamış gibi göründüğünü” yazdı.

Trump’ın dikkat çeken anları, özellikle Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve diğer yetkililerin proje hakkında konuştuğu sırada yaşandı. Trump bir süre gözleri kapalı şekilde oturduktan sonra yeniden konuşmaya ve etkinliği takip etmeye devam etti.

15 MİLYAR DOLARLIK ÇELİK TESİSİ

Etkinliğin ana gündeminde ise Iowa’da kurulması planlanan dev çelik tesisi yer aldı.

Mesabi Metallics tarafından inşa edilmesi planlanan tesisin 2030’da üretime başlaması hedeflendi. Beyaz Saray, tesisin ilk aşamada yıllık 7,5 milyon ton çelik üretmesinin, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 10 milyon tona çıkmasının beklendiğini açıkladı. Projenin Iowa’da 1.750 kalıcı, inşaat aşamasında ise yaklaşık 6 bin kişilik istihdam oluşturacağı belirtildi.

MİTİNG DÜZENLEYECEK

Tesisin hammaddesinin ise Mesabi Metallics’in Minnesota’da kısa süre önce faaliyete geçirdiği yeni demir cevheri madeninden sağlanması planlandı. Şirketin Minnesota’daki yaklaşık 2,5 milyar dolarlık madeninin, ABD’de 50 yıldan uzun süre sonra açılan ilk yeni demir cevheri madeni olduğu aktarıldı.

Trump, törende çelik ithalatına uygulanan yüzde 50'lik tarifelerin yatırımı teşvik ettiğini savundu ve ABD çelik sektörünün yeniden büyüdüğünü söyledi.

Öte yandan etkinlik, yaklaşan 3 Kasım ara seçimleri öncesinde siyasi açıdan da dikkat çekti. Trump’ın Iowa’daki proje üzerinden ekonomik politikalarını öne çıkardığı ve eyalette Cumhuriyetçi adaylara destek vermek üzere yakında miting düzenlemesinin beklendiği bildirildi.