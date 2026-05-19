ABD/İsrail ile İran arasındaki gerilim, Tahran yönetiminin attığı yeni adımla diplomatik ve askeri boyutun ötesine geçti.

İran Parlamentosu'nun, 28 Şubat'ta eski dini lider Ali Hamaney'in ölümüyle sonuçlanan hava saldırılarına misilleme olarak, saldırıdan sorumlu tuttuğu liderlere yönelik bir suikast ödülü belirlediği ortaya çıktı. Söz konusu tasarı, "karşı eylem" planı çerçevesinde parlamento onayına sunulacak.

TRUMP VE NETANYAHU'NUN BAŞINA 58 MİLYON DOLAR ÖDÜL

The Telegraph UK ve Iran Wire kaynaklı haberlere göre, İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, "İslam Cumhuriyeti Askeri ve Güvenlik Güçlerinin Karşı Eylemi" başlıklı bir yasa tasarısı hazırladıklarını duyurdu.

Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya suikast düzenleyecek herhangi bir kişi veya kuruluşa 50 milyon Euro (yaklaşık 58,23 milyon dolar) ödeme yapılmasını resmileştirmeyi amaçlıyor.

Bu hamlenin, bölgedeki suikast risklerini ve gerilimi en üst düzeye taşıması bekleniyor.

İRAN ABD VE İSRAİL'E KARŞI SÜRPRİZ SİLAHINI ÇEKTİ

Hazırlanan tasarı sadece iki liderle sınırlı kalmayıp, operasyonel kadroları da hedef alıyor. İbrahim Azizi, Hamaney suikastındaki rolleri nedeniyle Trump ve Netanyahu’nun yanı sıra ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper’ın da hedef listesinde olduğunu belirtti.

Ulusal güvenlik komisyonu üyesi Mahmud Nabavian da, parlamentonun "Trump ve Netanyahu'yu cehenneme gönderecek" kişilere ödül verilmesi konusundaki oylamayı kısa sürede gerçekleştireceğini ifade etti.

Yasa tasarısının, İran'ın askeri ve güvenlik doktrini içinde resmi bir misilleme mekanizması olarak kurgulandığı kaydedildi.