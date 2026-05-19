Hamaney'den ABD'ye savaş uyarısı: Yeni cepheler açacağız

İran lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin İran'a saldırıya ilişkin tehditlerinin konuşulduğu gündemde yaptığı açıklamada "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak" dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik savaş tehdidine ilişkin "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise müttefiklerin talebi üzerine İran'a yönelik planlanan askeri saldırının ertelendiğini açıkladı.

TELEGRAM'DAN PAYLAŞILDI

İran lideri Mücteba Hamaney'in resmi Telegram hesabından olası bir savaşa ilişkin mesaj yayımlandı. Mesajda, İran'ın farklı cepheler açmaya hazır olduğu vurgulandı.

"BAŞKA CEPHELER AÇILACAK"

Hamaney'in hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır."

TRUMP'TAN ERTELEME AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
