Son Dakika | ABD Başkanı Donald Trump: İran'a saldırıyı şimdilik gerçekleştirmeyeceğiz

Katar Emiri Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Mohamed bin Zayed Al Nahyan ile görüşen Trump, Körfez ülkelerinin liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran'a yönelik saldırıyı ertelediklerini açıkladı.

Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Trump, İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirtti.

"KÖRFEZ ÜLKELERİNİN LİDERLERİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE..."

Körfez ülkeleri liderlerinin isteği üzerine İran'a planladıkları saldırıyı ertelem kararı aldığını belirten ABD Başkanı, "Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı General Daniel Caine'e ve Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'na, yarın için planlanan İran saldırısını GERÇEKLEŞTİRMEYECEĞİMİZ talimatını verdim." dedi.

Söz konusu müzakerelerde İran'ın tutumuna göre bir saldırı gerçekleştirebileceğini belirten ABD Başkanı, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda, bir anlık bildirimle İran'a yönelik tam ve büyük ölçekli bir saldırı başlatmak üzere ileri harekat için hazırlıklı olmaları yönünde kendilerine ek talimat ilettim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının tamamında şunlar yer aldı:

"Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Al Saud ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Mohamed bin Zayed Al Nahyan, benden yarın için planlanan İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik askeri saldırımızı ertelememi talep ettiler. Şu anda ciddi müzakerelerin sürdüğünü ve Büyük Liderler ile Müttefikler olarak kendi görüşlerine göre, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Orta Doğu ve ötesindeki tüm ülkeler için son derece kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacağını belirttiler. Bu anlaşma, en önemlisi, İRAN'IN HİÇBİR ŞEKİLDE NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMASINI içerecektir!

Yukarıda adı geçen liderlere duyduğum saygıya dayanarak; Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı General Daniel Caine'e ve Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'na, yarın için planlanan İran saldırısını GERÇEKLEŞTİRMEYECEĞİMİZ talimatını verdim. Ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda, bir anlık bildirimle İran'a yönelik tam ve büyük ölçekli bir saldırı başlatmak üzere ileri harekat için hazırlıklı olmaları yönünde kendilerine ek talimat ilettim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"