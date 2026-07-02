Trump rakamları paylaştı, NATO'yu hedef aldı! "ABD yükü tek başına çekiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda NATO'nun savunma harcamalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında ABD ile önde gelen Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini karşılaştıran Trump, Washington'un ittifakın mali yükünü orantısız şekilde üstlendiğini savundu.

Trump, ABD'nin NATO için 999 milyar dolar harcadığını belirterek, diğer ülkelerin harcamalarının bunun da altında olduğunu öne sürdü.

DİĞER ÜLKELERLE KIYASLADI

Paylaşımında müttefik ülkelere yönelik eleştirilerini sertleştiren Trump, "ABD, NATO için diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor ve onları koruyor; buna karşılık hiçbir fayda elde etmiyor. ABD 999 milyar dolar, Birleşik Krallık 90,5 milyar dolar, Fransa 66,5 milyar dolar, İtalya 48,8 milyar dolar, Polonya 44,3 milyar dolar. Almanya'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkeler ise bunun çok daha altında. (2014-2025) Saçmalık!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları, NATO ülkelerinin savunma harcamalarının artırılması ve ittifak içinde yük paylaşımına ilişkin tartışmaların yeniden gündeme geldiği bir dönemde geldi.