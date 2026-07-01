Trump eski ABD Başkanının yapay zeka simülasyonu ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanı Doug Burgum ile birlikte Kuzey Dakota'da Theodore Roosevelt Başkanlık Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde Trump, yapay zekâ ile oluşturulan ABD'nin 26. Başkanı Theodore Roosevelt'in dijital versiyonuyla sohbet etti.

Trump, Roosevelt'e ilk olarak, "Panama Kanalı'nı en büyük başarınız olarak görüyor musunuz?" diye sordu.

Yapay zekâ destekli Roosevelt ise şu yanıtı verdi:

"Şey, evet. O an için evet, kanal en gurur duyduğum mücadelelerimden biri olarak öne çıkıyor. Hiç şüphe yok. Ancak büyüklük tuhaf bir şeydir; her zaman en büyük ya da en cesur iş en önemlisi demek değildir. Panama Kanalı, dünya ayak sürürken biz kararlı durup hızlı hareket edersek Amerika'nın neleri başarabileceğini gösterdi. Bununla birlikte, ben en büyük işimi iyileşen hayatlarla ölçerim. Koruma altına alınan parklar, güvenli hâle getirilen gıda ve ilaçlar, sadece birkaç kişiye değil, herkese sunulan adil düzen (Square Deal)... Yine de o çamurun içinde durup buharlı ekskavatörleri izlerken ve gemilerin oradan geçerek dünya haritasını sonsuza dek değiştireceğini bilirken, kalıcı bir iz bıraktığımı hissetmiştim."

Sohbetin sonunda yapay zekâ ile oluşturulan Roosevelt, Trump'a şu tavsiyede bulundu:

"Bir başkan her gün, çoğu insanın hiç görmediği fırtınalarla yüzleşir. Soğukkanlılığını koru ve milletin her şeyden önce geldiğini unutma; o zaman üstesinden gelirsin. Bu duyguyu senin de bizzat bildiğini biliyorum."

Trump da bunun üzerine, "Bu sözleriniz için teşekkür ederim. Gerçekten harika sözler. Bugün burada sizinle birlikte olmak benim için bir onur. Şimdi yaptığınız o muhteşem işlerden bazılarını kapsayan küçük bir tur yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören kapsamında ayrıca Theodore Roosevelt'e verilen Onur Madalyası (Medal of Honor), Kongre Onur Madalyası Derneği Başkanı Britt Slabinski eşliğinde kütüphaneye teslim edildi. Madalya, kütüphanede 26. ABD Başkanı anısına oluşturulan özel bölümde sergilenecek.

Theodore Roosevelt ile oğlu Theodore Roosevelt Jr., ABD tarihinde Onur Madalyası'na layık görülen tek baba-oğul olarak biliniyor. Açılış töreniyle birlikte iki madalya ilk kez aynı yerde sergilenmiş oldu.