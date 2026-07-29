Trump ölen senatörün arkasından konuştu: Sevmediği savaş yoktu

ABD Başkanı Donald Trump, ölen Senatör Lindsey Graham için düzenlenen cenaze töreninde konuşma yaptı. Trump, İsrail'e desteğiyle bilinen Graham'ın ABD'ye olan bağlılığını ve siyasi mirasını övgü dolu sözlerle andı, "Sevmediği savaş yoktu" dedi.

"AMERİKA'YA KALBİNİ VERDİ"

Trump, törende yaptığı konuşmada Graham için "Amerika'ya kalbini verdi, ta ki kalbi durana kadar" ifadesini kullandı. Başkan, Graham'ın ülke için gösterdiği çabaları ve bağlılığını vurguladı.

'SEVMEDİĞİ BİR SAVAŞ YOKTU'

Trump, Graham'ın dış politika konusundaki duruşunu hatırlatarak, "Çok savaşçıydı, sevmediği bir savaş yoktu. Bunu yalnızca gerçek dostları anlar, ancak bunu ülkemizin iyiliği için istiyordu" dedi. Başkan, Graham'ın "kaderlerinin kazanmak olduğunu" hissettiğini ve "görevinin, düşmanlarının kaybetmesini sağlamak için her şeyi yapmak" olduğunu belirtti.

TÖRENDE NETANYAHU-ZELENSKİ YAKINLAŞMASI

Cenaze töreni sırasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında bir görüşme gerçekleşti. İki liderin tören alanında bir süre sohbet ettiği ve bu anın dikkat çektiği bildirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iki liderin bölgesel konuları ele aldığı değerlendiriliyor.