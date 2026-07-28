Trump'tan İran'a gözdağı: Anlaşma olmazsa Kazma Dağı'nı da vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, bir Amerikan haber kanalına yaptığı açıklamalarda İran ile yürütülen görüşmeler ve olası hedefler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran ile çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını resmi olarak taahhüt etmesi gerektiğini ifade etti. Trump, “İran, esasen nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti. İran'ın anlaşma yapması için uygun bir zaman. İran çıkıp 'Görüşüyoruz.' dedi. İran, hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacağını anlıyor. Artık anlaşmaları bozmalarına izin veremeyiz” diye konuştu.

“ŞU ANDA İRAN KARŞISINDA ÇOK GÜÇLÜ BİR KONUMDAYIZ''

İran ile bir anlaşmaya varılamaması durumunda altyapı tesislerinin hedef alınabileceği uyarısında bulunan Trump, “Şu anda İran karşısında çok güçlü bir konumdayız. Eğer İran'la bir anlaşma sağlanmazsa geri döner ve işi tamamlarız. Enerji santrallerini ve köprüleri vurmak istemiyorum. Ancak geri dönüp işi tamamlarsam, köprülerin çoğunu bir saatten kısa sürede çok kolay bir şekilde yok edebilirim” ifadelerini kullandı. Bu tesisleri yeniden inşa etmenin yıllar alacağını belirten Trump, kime zarar vereceğini bildiğini ve halka zarar vermemek adına su arıtma tesislerini hedef almaktan kaçınacağını kaydetti.

''KAZMA DAĞI'NI DA ÇOK KOLAY BİR ŞEKİLDE YOK EDECEĞİZ”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer programıyla bağlantılı 'Kazma Dağı' (Pickaxe Mountain) tesisine ilişkin açıklamalarına da değinen Trump, süreci yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bibi'nin bana bunu söylemesine gerek yok. Bibi bunu söylüyor çünkü benim sürecin içinde kalmamı istiyor. Bunu neden dünyaya duyuruyorsun, neden sadece bana söylemedin? Dünyanın en iyi kameraları oraya odaklanmış durumda. Kazma'da neler olup bittiğini tam olarak biliyorum, bu büyük bir sorun değil. Onların nükleer tesislerini yok ettik ve bir anlaşmaya varamazsak Kazma Dağı'nı da çok kolay bir şekilde yok edeceğiz.”

(DHA)