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Halk TV Dünya Son Dakika | Donald Trump'tan F-35 açıklaması: Kimse bana karışamaz

Son Dakika | Donald Trump'tan F-35 açıklaması: Kimse bana karışamaz

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin iyi bir müttefik olduğunu belirterek F-35 satışına yönelik eleştirilere, "Kimse bana ne satacağımı ya da ne satmayacağımı söyleyemez" dedi.

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Son Dakika | Donald Trump'tan F-35 açıklaması: Kimse bana karışamaz
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkiler ve savunma sanayi iş birliğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KİMSE BANA NE SATMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEMEZ"

Donald Trump, Türkiye'nin iyi bir müttefik olduğunu belirterek F-35 satışına yönelik eleştirilere, "Erdoğan benim dostum. Suriye konusunda çok iyi işler yaptı. Kimse bana ne satmamız ya da ne satmamamız gerektiğini söyleyemez." sözleriyle çarpıcı bir yanıt verdi.

NATO ZİRVESİ'NDE "KARAR VERECEĞİZ" DEMİŞTİ

Trump, daha önce NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışı konusunda önemli sinyaller vermişti.

Trump, Türkiye'ye F-35 uçakları satışı için, "Bu konuda bir karar vereceğiz. Çok iyi bir ilişkimiz var ve sanıyorum ki birçok kişi neden bunu yapmıyoruz diye düşünüyorlar. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak. Ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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