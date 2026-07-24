Trump-Netanyahu görüşmesi öncesi İsrail basınından olay iddia

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 28 Temmuz Salı günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere pazartesi günü Washington'a gideceği belirtildi.

İSRAİL BASININDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Netanyahu’nun Washington temaslarının, ABD ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler açısından önem taşıdığı değerlendirilirken, ziyaret kapsamında Beyaz sarayda gerçekleştirilecek görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ile bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine de katılacak Netanyahu'nun ziyaret kapsamında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geleceği aktarıldı.

İsrail basınının ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ekibinin iki liderin görüşmesini engellemeye çalıştığını yazmasının ardından söz konusu engelleme çabasının ardında Netanyahu'nun İran konusunda daha sert bir tutum takınması için Trump'a baskı yapmasının önüne geçmek olduğu ileri sürülmüştü.

(AA)