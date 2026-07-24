Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Trump-Netanyahu görüşmesi öncesi İsrail basınından olay iddia

Trump-Netanyahu görüşmesi öncesi İsrail basınından olay iddia

Gözler gelecek hafta Washington’da gerçekleşecek Trump- Netanyahu görüşmesine çevrildi. Ziyaret öncesi İsrail basınında gündem olan bir iddia dikkat çekti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Trump-Netanyahu görüşmesi öncesi İsrail basınından olay iddia
Son Güncelleme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 28 Temmuz Salı günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere pazartesi günü Washington'a gideceği belirtildi.

İSRAİL BASININDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Netanyahu’nun Washington temaslarının, ABD ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler açısından önem taşıdığı değerlendirilirken, ziyaret kapsamında Beyaz sarayda gerçekleştirilecek görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ile bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Trump Erdoğan'a verdiği sözü hızlı unuttu: Türkiye'yi yeniden listeye eklediTrump Erdoğan'a verdiği sözü hızlı unuttu: Türkiye'yi yeniden listeye ekledi

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine de katılacak Netanyahu'nun ziyaret kapsamında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geleceği aktarıldı.

İsrail basınının ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ekibinin iki liderin görüşmesini engellemeye çalıştığını yazmasının ardından söz konusu engelleme çabasının ardında Netanyahu'nun İran konusunda daha sert bir tutum takınması için Trump'a baskı yapmasının önüne geçmek olduğu ileri sürülmüştü.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Donald Trump Netanyahu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro