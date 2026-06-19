Trump, NATO'yu işaret etti: Türkiye'yi ziyaret edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Trump, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek zirveyi işaret ederek, “Türkiye’yi ziyaret edeceğim” ifadelerini kullandı. Böylece Trump’ın başkan olarak Türkiye’ye yapacağı ilk resmi ziyaret netleşmiş oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO DUYURMUŞTU

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Trump’ın Türkiye’de yapılacak NATO Zirvesi’ne katılacağını duyurmuştu.

2026 NATO Zirvesi, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye, daha önce 2004 yılında İstanbul’da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yapacak.

Zirvede, NATO’nun güvenlik politikaları, savunma iş birliği, bölgesel krizler ve ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Marco Rubio, 3 Haziran’da ABD Kongresi’nde yaptığı açıklamada temmuz ayında düzenlenecek toplantıya dikkat çekerek, “Muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak” değerlendirmesinde bulunmuştu.

HAKAN FİDAN: ERDOĞAN OLMASA TRUMP KATILMAYACAKTI

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi'ne ilişkin konuşan Fidan, Trump'ın katılımının NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olmasından dolayı gerçekleşeceğini söylemişti:

"En önemli konu; ABD ile Avrupalıların NATO'ya bakışındaki nüanslar ne şekilde tezahür edecek? Çok önemli konular var ve bunların ABD Başkanı'nın bulunmadığı bir toplantıda karara bağlanması mümkün değil. Pek çok Avrupa ülkesi, toplantının Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olmasının Başkan Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa, Trump gelmeyecekti ve zaten buraya önem vermediğini fiili olarak deklare etmiş olacaktı."