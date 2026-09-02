Trump İran halkını kışkırtma planına geri döndü

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda İran'a yönelik politikasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran yönetimini müzakere masasına geri döndürmek gibi bir hedefi olmadığını açıkça ifade etti, geçmiş dönemde dile getirdiği İran'da iç karışıklık beklentisini tekrar ifade etti, "İran halkı ne zaman ayaklanacak?" dedi.

"ANLAŞMA UMURUMDA DEĞİL"

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Onların değersiz bir anlaşma imzalayıp imzalamamaları umurumda değil. Mevcut durumumuzu daha çok seviyorum; Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol ve İran ekonomisinin çöküşü. Kaçınılmaz olanı oynuyorlar."

"İRAN HALKININ AYAKLANMASINI BEKLİYORUM"

ABD Başkanı, paylaşımının sonunda İran halkına yönelik olarak, "İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?" sorusunu yöneltti. Trump'ın bu ifadesi, Tahran yönetimine karşı iç muhalefeti teşvik edici bir çağrı olarak yorumlandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE EKONOMİK BASKI VURGUSU

Trump, Hürmüz Boğazı üzerindeki tam kontrolün ve İran ekonomisinin çöküşünün mevcut durumu daha avantajlı kıldığını savunurken, Tahran yönetiminin "kaçınılmaz olanı oynadığını" öne sürdü. Trump, İsrail'in de dahil olduğu İran savaşı döneminde de İranlıların rejimi devirmesini beklediğini dile getirmişti.