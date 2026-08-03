Trump "görüşmeler başlıyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi!

ABD ile İran arasında diplomasi trafiğinin yeniden başlayacağı yönündeki açıklamalar, Tahran'dan gelen sert açıklamayla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Pazartesi günü yeni görüşmeler başlayacak" yönündeki iddiasını kesin bir dille yalanlayarak, iki ülke arasında halen devam eden herhangi bir resmi müzakere bulunmadığını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran ile bazı Ortadoğu ülkelerinin kapsamlı bir uzlaşı sağlanabilmesi için ek süre talep ettiğini öne sürmüştü. ABD Başkanı, üzerinde çalışıldığı belirtilen anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine tamamen açılmasını ve İran'ın nükleer programından kaynaklanan tehdidin sona erdirilmesini kapsayacağını savunmuştu. Trump ayrıca, diplomatik çözüm ihtimaline fırsat tanımak amacıyla planlanan geniş kapsamlı bir askeri operasyonu durdurduğunu da ileri sürmüştü.

UMMAN ARACILIĞINDA SINIRLI TEMASLAR

Ancak Tahran yönetimi bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington ile herhangi bir görüşme yapılmadığını vurgulayarak, yürütülen tek temasın Umman üzerinden Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımına ilişkin geçici güvenli geçiş koridoru oluşturulmasına yönelik teknik istişarelerden ibaret olduğunu söyledi.

Bekayi, Umman ile varılabilecek olası bir mutabakatın boğazın yeniden tam kapasiteyle açılması anlamına gelmeyeceğini de ifade etti. ABD'nin İran'a yönelik askeri baskısı sürdüğü sürece mevcut tablonun değişmeyeceğini dile getiren Bekayi, "ABD'nin saldırgan tutumu devam ettiği müddetçe koşullar farklılaşmayacak." mesajını verdi.

ÇATIŞMALAR BÖLGEYE YAYILIYOR

Son dönemde Ortadoğu'daki çatışmalar yalnızca Basra Körfezi ile sınırlı kalmadı. Bölgedeki güvenlik krizi Kızıldeniz'e, hatta Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki stratejik tesislerine kadar uzanırken, uluslararası ticaret yolları üzerindeki riskler de artmaya devam ediyor.

Washington yönetimi aylardır küresel enerji sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden kesintisiz şekilde uluslararası gemi trafiğine açılması için diplomatik baskısını artırıyor. Buna karşın İran, askeri gerilim ve ABD'nin baskı politikası sona ermeden boğazdaki mevcut uygulamalarda değişiklik yapılmasının gündemlerinde olmadığını yineleyerek taraflar arasındaki görüş ayrılığının sürdüğünü ortaya koydu.