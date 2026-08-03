Son Dakika | Trump'tan müzakere açıklaması: İran'la yarın görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, ABD-İran görüşmelerinin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu.

MÜZAKERELER 3 AĞUSTOS'TA YENİDEN BAŞLIYOR

Trump, İran ile müzakerelerin önümüzdeki pazartesi günü öğleden sonra başlayacağını belirterek, "Şu anda yaptığımız şey, onlarla müzakereler yoluyla görüşmek. Yarın öğleden sonra (3 Ağustos Pazartesi) başlayacak ve sonra neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın "nükleer silahsızlandırılması" konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

TRUMP: PLANLANAN SALDIRI RAFA KALDIRILDI

Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar ile yapılan görüşmelerin kendisini bu hafta sonu planladıkları "büyük çaplı saldırıyı" durdurmaya sevk ettiğini anlatarak, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ancak bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen bunu yapmayın dediler; komşuları da aynı şeyi söyledi" dedi.

TRUMP ANLAŞMA KONUSUNDA 'İYİMSER'

Trump, İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğuna işaret ederek, "Bunu yapmamızı istemediler ve açıkçası Suudi Arabistan da istemedi. Hürmüz Boğazı ve nihayetinde (İran'ın) nükleer silahsızlanması ile ilgili bir anlaşmanın çok yakında sağlanacağını düşünüyorlar" değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı, bir anlaşma yapmak ve birçok "insanın hayatını kurtarmayı" çok istediğini sözlerine ekledi.

(AA)