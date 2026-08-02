Pezeşkiyan: ABD ile mutabakat dış ilişkilerimizin merkezinde olacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında imzalanan ancak uygulanmasında çeşitli sorunlarla karşılaşılan mutabakat zaptına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mutabakat zaptının Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin desteğiyle imzalandığını belirtti.

Mutabakatın İran'ın dış politikasında önemli bir yer tutacağını ifade eden Pezeşkiyan, "Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum." dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, karşı tarafın yükümlülüklerine bağlı kalmasının sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Düşmanın yükümlülüklerine bağlı kalmasını sağlamak için çaba harcamalıyız. Mutabakat sayesinde ülkemiz ve bölgemizin güvenliği daha da güçlenecektir.Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İRAN'A SALDIRILAR ASKIYA ALINDI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı.