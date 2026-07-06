Trump-Erdoğan teması öncesi Netanyahu devreye girdi! "Türkiye'ye F-35 vermeyin"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak temaslar ve NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'yi hedef alan dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Fox News'e verdiği röportajda konuşan Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine karşı çıktığını açık şekilde dile getirdi.

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "İsrail'in yok edilmesini açıkça isteyen, Kıbrıs'ı ele geçirmekten bahseden, Yunanistan'ı tehdit eden, Kudüs'ü işgal edip yönetmek istediğini söyleyen bir liderden söz ediyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan yönetimini "Müslüman Kardeşler etkisindeki bir rejim" olarak nitelendiren Netanyahu, "Böyle bir yönetime F-35 verilmesini hak ettiğini düşünmüyorum. Bu, bölgedeki güç dengesine ve güvenliğimize yönelik bir tehdittir." dedi.

TRUMP "SÜRPRİZİM VAR" DEMİŞTİ

Netanyahu'nun açıklamaları, Trump yönetiminin Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimalini değerlendirdiğine ilişkin iddiaların gündemde olduğu bir dönemde geldi. İsrail basını ve Yunan medyasında yer alan haberlerde, Netanyahu'nun Washington nezdinde bu konuda diplomatik girişimlerde bulunduğu ve Türkiye'ye yönelik olası F-35 satışını engellemeye çalıştığı öne sürüldü.

"TÜRKİYE YENİ TEHDİT"

İsrail'de son aylarda hükümet kanadından Türkiye'yi hedef alan açıklamaların arttığı dikkat çekti. Netanyahu daha önce de İran'ın bölgesel etkisinin gerilemesiyle birlikte Türkiye'nin yeni bir stratejik meydan okuma olarak öne çıktığını savunmuş, Ankara'yı Müslüman Kardeşler ekseninde hareket etmekle suçlamıştı. İsrail siyasetinde özellikle Türkiye'nin savunma kapasitesinin artması ve Doğu Akdeniz'deki politikaları güvenlik tartışmalarının merkezine taşınmış durumda.

GERİLİM TIRMANIYOR

Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler, Gazze savaşı sonrası tarihinin en gergin dönemlerinden birini yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Suriye ve Lübnan'a yönelik operasyonlarının Türkiye'nin güvenliğini de tehdit ettiğini savunmuş, İsrail'i Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı körüklemekle suçlamıştı. Netanyahu ise buna sert yanıt vererek Erdoğan'ın "İsrail'e ahlak dersi verecek son kişi olduğunu" söylemişti.

Netanyahu'nun F-35 çıkışı, NATO Zirvesi kapsamında Trump ile Erdoğan arasında yapılması beklenen görüşme öncesinde dikkat çekici bir diplomatik mesaj olarak değerlendirildi.