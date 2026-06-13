Trump duyurdu: İran ve ABD anlaşmayı yarın imzalayacak!

ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın yarın imzalanmasının planlandığını ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu.

Trump açıklamasında İran'ın nükleer gücünü de bitirmek üzere adım atacaklarını yeniledi "Gerektiği zaman, her şey sakinleştiğinde, içeri girip güçlü batık granit dağlarının derinliklerine gömülü Nükleer Tozu alacağız ve ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, onu seyrelterek yok edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Trump, sürecin olumsuz ilerlemesi durumunda "nihai alternatife sahip olduklarını" da dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Pazar günü içinde anlaşmanın imzalanmasının mümkün olmadığını söylemişti.

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(AA)