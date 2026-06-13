Az da olsa parası olan dikkat! ABD'li dev açıkladı: Ortadoğu'da barış olursa yükselecekler

Küresel finans piyasalarında jeopolitik risklerin seyrine göre yeni pozisyon alma arayışları hız kazandı. Bank of America (BofA) stratejistleri, ABD ile İran arasında gerçekleşmesi muhtemel bir barış mutabakatının ardından en fazla getiri sağlayabilecek finansal varlıkları listeledi. Banka analizlerine göre; tüketici hisseleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Avrupa hisse senetleri, altın ve Bitcoin öne çıkan yatırım araçları arasında pozisyonlanıyor.

ABD ile İran arasında yakın bir gelecekte barış anlaşması imzalanabileceğine yönelik algının kuvvetlenmesi, küresel yatırımcıların olası anlaşma sonrasında kazanç sağlayabilecek finansal araçlara odaklanmasına zemin hazırladı. CNBC-e'de yer alan habere göre, Bank of America Baş Stratejisti Michael Hartnett liderliğindeki uzman kadro, müşterileriyle paylaştığı haftalık piyasa raporunda, olası bir barış ortamında ivme kazanabilecek enstrümanları masaya yatırdı.

TÜKETİCİ HİSSELERİ VE GYO'LAR ÖNE ÇIKIYOR

Michael Hartnett'e göre, barış senaryosunun hayata geçmesi durumunda en dikkat çekici yatırım fırsatları arasında tüketici hisseleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), Avrupa hisse senetleri, Bitcoin, altın ve gelişmekte olan ülke para birimleri konumlanıyor.

Emtia ve enerji fiyatlarındaki tırmanıştan olumsuz yönde etkilenen para birimlerinin barış ikliminde öne çıkabileceği kaydedilen raporda, Hindistan rupisi ve Endonezya rupiahı bu duruma örnek olarak gösterildi. Stratejistler, Körfez bölgesindeki askeri ve siyasi gerilimin sona ermesinin enerji maliyetlerini aşağı çekebileceğini, bu düşüşün de doğrudan tüketim odaklı sektörler ile gayrimenkul piyasalarına finansal destek sağlayacağını ifade etti.

TRUMP'IN ANLAŞMAYI HIZLANDIRMAK İSTEYECEĞİ GÖRÜŞÜ

Hartnett, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" stratejisini başarıyla uygulayabilmesi adına varlık fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesinin büyük önem taşıdığını iddia etti. Baş stratejist, bu finansal gerekçeler nedeniyle Trump'ın İran ile yaşanan gerilimi süratle sonlandırmak isteyebileceğini savundu.

Söz konusu raporda, Trump'ın enflasyon yönetimi konusundaki kamuoyu desteğinin yüzde 27 seviyesine kadar gerilediği, ABD petrol stoklarının son 45 yılın en düşük seviyelerine yakın bir seyir izlediği ve tüketici enflasyonunun yüzde 4 barajının üzerine çıktığı finansal birer veri olarak anımsatıldı.

ALTIN VE BITCOIN'DE TOPARLANMA BEKLENTİSİ

BofA stratejistleri, son aylarda altın ve Bitcoin piyasalarında önemli ölçüde pozisyon azaltımı (çıkış) yaşandığına dikkat çekerek, barış anlaşmasının imzalanması sonrasında her iki varlık grubunda da yukarı yönlü toparlanmalar görülebileceğini ifade etti. Raporda paylaşılan verilere göre, Bitcoin 2026 yılı başından bu yana yüzde 27 oranında gerilerken, altın yaklaşık yüzde 2 değer kaybına uğradı. Küresel piyasalarda güçlü seyreden dolar endeksinin de her iki varlık üzerinde ciddi bir baskı yarattığı kaydedildi.

AVRUPA HİSSELERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

Avrupa borsalarının çatışma döneminin öncesindeki seviyelerine geri döndüğü belirtilen raporda, bölgenin enerji ithalatına olan yüksek bağımlılığı sebebiyle nisan ayında çok ciddi değer kayıpları yaşadığı hatırlatıldı.

Benzer şekilde Hindistan ve Endonezya ekonomilerinin de yükselen enerji maliyetleri yüzünden olumsuz etkilendiği vurgulandı. Bu yıl içinde dolar karşısında Hindistan rupisinin yüzde 5, Endonezya rupiahının ise yüzde 6,5 oranında değer kaybı yaşadığı bilgisi raporda yer aldı.

FED UYARISI: TEMKİNLİ OLUNMALI

Hartnett, Bank of America'nın piyasa duyarlılığını ölçmek amacıyla kullandığı "Bull & Bear Indicator" göstergesinin 10 üzerinden 8,8 seviyesinde bulunması sebebiyle halen net bir "satış sinyali" ürettiğini dile getirdi.