Trump: Çin-ABD ilişkileri tarihin en güçlü seviyesinde

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping onuruna Beyaz Saray'da düzenlenen resmi devlet ziyafetinde iki ülke ilişkilerinin seyrine dair önemli mesajlar verdi. Resmî yemekte konuşan Trump, iki ülkenin yönetim sistemleri arasındaki farklara değinerek, "Başkan Şi Cinping ve ben, tamamen farklı sistemleri temsil ettiğimizin bilincindeyiz; ancak halklarımız arasındaki güçlü bağ varlığını korumaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İLK DİPLOMATİK TEMASLARA ATIF YAPILDI

Konuşmasında ABD ve Çin arasındaki tarihi bağlara vurgu yapan Trump, bundan 158 yıl önce Boston, New York ve Washington'ı kapsayan bir seyahat gerçekleştiren ilk Çin diplomatik heyetinin ABD ziyaretini hatırlattı. Siyasi ve ticari ilişkilerin kökenine işaret eden Trump, "Bu gece iş dünyasından, kültür sanat camiasından ve hükümetten önde gelen liderler bir araya gelirken, ABD topraklarında gerçekleşen o ilk tarihî karşılaşmanın ruhunu yeniden canlandırıyoruz" dedi.

TİCARET TARİHİNE VE KARŞILIKLI SAYGIYA VURGU

İki devlet arasındaki ticari geçmişe de değinen ABD Başkanı Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin boyutunu şu sözlerle ifade etti: "İlk Amerikan ticaret gemisi New York limanından ayrılıp Çin’in İnci Nehri kıyılarına ulaştığı günden bu yana, iki ülke ilişkileri hiçbir zaman günümüzdeki kadar iyi bir seviyeye ulaşmamıştı. Amerikalılar ve Çinliler tarih boyunca mallarını, bilgi birikimlerini, geleneklerini ve fikirlerini paylaşmışlardır. Bu durum ikili ticaretin ve karşılıklı saygının temelini oluşturdu; bizler de gelecek nesillerin refahını ve güvenliğini artıran bir ilişki inşa etmeyi sürdürdük."

Şİ CİNPİNG'E KEL KARTAL HEYKELİ HEDİYE EDİLDİ

Devlet ziyafeti sırasında Başkan Trump, Çin lideri Şi Cinping'e ABD'nin ulusal simgesi olan kel kartal heykeli takdim etti. Söz konusu hediye tasarımına dair detayları paylaşan Trump, heykeli eşi Melania Trump ile birlikte bizzat tasarladıklarını belirterek, "Kel kartal, Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal sembolüdür ve Amerikan halkının özgür, yukarılara süzülen ruhunu temsil eder. Bu özel eserin Pekin’de hak ettiği seçkin bir yeri alacağını umuyorum" değerlendirmesini yaptı.