Trump’ın Şi’ye gövde gösterisi ters tepti! Kameralar o anları yakaladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Maryland’deki Andrews Müşterek Üssü’nde gerçekleştirdiği karşılaşmada dikkat çeken bir gövde gösterisi yaşandı.

İki liderin yan yana durduğu sırada iki B-1 Lancer stratejik bombardıman uçağı tören alanının üzerinden geçti. Uçakların çıkardığı yüksek ses Trump’ın yüz ifadesine yansırken, Şi’nin sakinliğini koruması kameralara yansıdı.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI ALÇAK UÇUŞ YAPTI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya, İran, yapay zekâ, ticaret ve Tayvan başta olmak üzere bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere 23 Eylül'de ABD'ye geldi. Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde bulunan Andrews Müşterek Üssü'nde Şi ve eşi Peng Liyuan için özel bir karşılama töreni düzenlendi.

TRUMP YÜZÜNÜ BURUŞTURDU

Şi çiftini karşılayanlar arasında Trump ve eşi Melania Trump da yer aldı. Çin ve ABD milli marşlarının çalındığı törende askerî bando, savaş uçakları ve yaklaşık 30 metrelik kırmızı halı kullanıldı.

Ancak törene damga vuran an, ABD milli marşı sırasında yaşandı. İki B-1 Lancer bombardıman uçağı, Trump ve Şi'nin bulunduğu alanın üzerinden geçti.

Uçakların geçişi sırasında oluşan yüksek ses nedeniyle Trump'ın kısa süreliğine yüzünü buruşturduğu görüldü. ABD Başkanı daha sonra gülümseyerek başını salladı, yanındakilere bir şeyler söyledikten sonra askerî selamını sürdürdü.

Şi ise uçakların geçişini herhangi bir belirgin tepki vermeden sakin şekilde izledi.

"GÜÇ GÖSTERİSİ" YORUMLARI

Törende kullanılan bombardıman uçakları sosyal medyada da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, B-1'lerin tam da iki liderin karşısında uçurulmasını Washington'ın Pekin'e yönelik bir güç gösterisi ve 'gözdağı' olarak değerlendirdi.

B-1 Lancer, ABD Hava Kuvvetleri'nin stratejik bombardıman filosundaki üç uçak tipinden biri olarak biliniyor. Envanterdeki diğer iki stratejik bombardıman uçağı B-52 Stratofortress ve hayalet bombardıman uçağı B-2 Spirit.

Ses hızının üzerinde uçabilen B-1'in değişken geometrili kanatları, uçuş sırasında geriye doğru yatırılabiliyor. Bu tasarım, özellikle yüksek hızlarda aerodinamik direncin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Şİ 11 YIL SONRA ABD'Yİ ZİYARET ETTİ

Şi'nin üç gün sürmesi planlanan ABD ziyareti, Çin liderinin 2015'ten bu yana ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması nedeniyle ayrıca önem taşıyor.

Trump'ın Şi'yi doğrudan havaalanında karşılaması da protokol açısından dikkat çekti. Yabancı liderlerin çoğunlukla Beyaz Saray'da karşılanması nedeniyle Andrews Üssü'ndeki karşılama alışılmış uygulamadan farklı bir görüntü ortaya çıkardı.

Trump ise mayıs ayında düzenlenen uluslararası bir zirve kapsamında Pekin'i ziyaret etmişti.

MASADA RUSYA, TAYVAN VE İRAN VAR

İki liderin görüşmelerinde Rusya ve İran dosyalarının yanı sıra yapay zekâ, ticaret ve Tayvan meselesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Washington ile Pekin arasındaki ticari anlaşmazlıklar da görüşmelerin kritik başlıklarından birini oluşturuyor. Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifeleri iki ülke arasındaki ekonomik gerilimi artırırken, Washington daha sonra Çin'in nadir toprak elementleri ihracatını kısıtlamaması karşılığında planlanan bazı tarife artışlarını askıya almıştı.

Tayvan ise ABD-Çin ilişkilerinin en hassas başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Pekin, Tayvan'ın Çin ile birleşmesini hedeflediğini uzun süredir açıklıyor ve bu hedef doğrultusunda güç kullanma seçeneğini de dışlamıyor.

Öte yandan Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir askerî operasyonunun nasıl gerçekleşebileceğine ilişkin değerlendirmeler kesinlik taşımıyor. Çin ordusunun savaş deneyimine ve olası bir amfibi harekâtın zorluklarına ilişkin değerlendirmeler de kaynak metindeki analiz ve yorumlar kapsamında bulunuyor.