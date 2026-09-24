11 yıl sonra bir ilk: Çin lideri ABD'de!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Pıng Liyüen, 11 yıllık uzun bir aranın ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne kritik bir resmi ziyaret düzenledi. Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'ne iniş yapan Çin heyeti, pistte doğrudan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından törenle karşılandı.

"RAKİP DEĞİL ORTAK OLMALIYIZ"

Ülkeye ayak basmasının hemen ardından yazılı bir mesaj yayımlayan Çin lideri Şi Cinping, küresel dengeler ve ikili ilişkilere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Şi, Pekin ve Washington hatlarındaki ilişkilerin niteliğine vurgu yaparak, Çin ve ABD'nin birbirini birer rakip olarak değil, stratejik birer ortak olarak görmesi gerektiğini dile getirdi.

İKİ VİZYONUN BİRBİRİNİ TAMAMLAMASI HEDEFLENİYOR

Açıklamasında küresel vizyonlara da değinen Çin Devlet Başkanı, "Çin halkının büyük dirilişi" ile Amerikan yönetiminin "Amerika'yı yeniden büyük yapma" amaçlarının birbiriyle çelişmediğini belirtti. Bu iki stratejik vizyonun el ele ilerleyebileceğini savunan Şi, karşılıklı uyumun tüm dünyaya fayda sağlayabileceğini ifade etti. İş birliğinin esas dayanak noktası kabul edildiği, yapıcı ve stratejik bir istikrar ilişkisini güçlendirmek istediklerinin altını çizdi.

11 YIL SONRA İLK RESMİ ZİYARET

Çin Lideri Şi Cinping, ABD toprağına en son 2015 senesinde adım atmıştı. Bu tarihi ziyaret tam 11 yıllık bir aranın ardından gerçekleşti.