Trump’tan Çin lideri için sıra dışı protokol! Havalimanında bizzat karşılayacak

ABD ile Çin arasında ticaret, teknoloji ve stratejik rekabet başlıklarının öne çıktığı kritik bir dönemde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, gelecek hafta Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Ziyaretin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Trump’ın Xi’yi havalimanında bizzat karşılamayı planlaması oldu.

Üst düzey ABD’li yetkililerin gazetecilere verdiği bilgiye göre Trump, Xi’nin Washington’ın hemen dışındaki Joint Base Andrews askeri üssüne gelişinde hazır bulunacak. ABD başkanlarının yabancı devlet liderlerini havalimanında şahsen karşılaması oldukça nadir görülen bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Reuters da bu adımın, Washington’ın ziyarete verdiği önemi gösterdiğini aktardı.

TEKNOLOJİ DEVLERİ YEMEKTE BİR ARAYA GELECEK

Xi’nin Washington ziyaretinde yalnızca havalimanındaki karşılama töreniyle sınırlı bir program uygulanmayacak. ABD’li yetkililere göre Çin lideri için Beyaz Saray’da resmi bir karşılama töreni düzenlenecek, ardından Beyaz Saray’ın Gül Bahçesi’nde askeri geçit ve inceleme töreni gerçekleştirilecek.

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise akşam düzenlenecek devlet yemeği olacak. Yemeğe teknoloji ve iş dünyasının en tanınmış isimlerinden bazıları davet edildi.

Konuk listesinde Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Alphabet CEO’su Sundar Pichai, OpenAI CEO’su Sam Altman, Apple’ın eski CEO’su Tim Cook, Tesla CEO’su Elon Musk, Nvidia CEO’su Jensen Huang ve Dell Technologies CEO’su Michael Dell bulunuyor.

Böylece Washington’daki görüşmenin diplomatik boyutunun yanı sıra dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticilerini de aynı masada buluşturması bekleniyor. Özellikle yapay zeka ve ileri teknoloji alanındaki ABD-Çin rekabetinin zirve yaptığı bir dönemde teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin davette yer alması dikkat çekti.

MASADA ÜÇ KRİTİK BAŞLIK

Trump ile Xi arasındaki görüşmelerde ticaret, nadir toprak elementlerinin küresel tedariki ve yapay zeka konularının öne çıkması bekleniyor. ABD ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli bir başlık olan nadir toprak elementleri, teknoloji ve savunma sanayileri açısından kritik öneme sahip.

Yapay zeka ise iki ülke arasındaki rekabetin giderek daha önemli bir cephesine dönüşmüş durumda. Reuters, Washington ile Pekin arasında gelişmiş çiplere erişim, teknoloji transferi, yapay zekanın askeri amaçlarla kullanılması ve düzenlemeler konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu bildirdi.

Xi’nin ziyareti ayrıca Çin Devlet Başkanı’nın on yıldan uzun süre sonra gerçekleştireceği ilk ABD devlet ziyareti olması nedeniyle de önem taşıyor. Program kapsamında Xi ve eşi Peng Liyuan’ın ilerleyen günlerde Trump ve eşi Melania Trump ile özel bir çay programına katılması ve ABD’nin kuruluş belgelerinin sergilendiği Ulusal Arşivler’i ziyaret etmesi de planlanıyor.