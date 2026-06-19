Trump "bana yalvardı" demişti! Meloni ateş püskürdü: Bu kareler iki lideri birbirine düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki söz düellosu, iki lider arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı açtı. G7 Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamalarda Meloni hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Trump, İtalyan liderin kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için yoğun çaba gösterdiğini öne sürdü.

Trump, katıldığı bir televizyon programında Meloni hakkında, "Giorgia Meloni, onunla fotoğraf çekilmem için bana yalvardı, onun adına kötü hissettim. Muhtemelen onunla konuştuğum için şükrediyordur." ifadelerini kullandı.

"DEHŞETE DÜŞTÜM"

Bu sözler Roma'da tepkiyle karşılanırken, Meloni'den gecikmeden yanıt geldi. İtalyan televizyon kanalı La7'ye konuşan Başbakan Meloni, Trump'ın anlatımının gerçekle ilgisi olmadığını savundu.

Meloni, "Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası dehşete düştüm. Ben ve İtalya asla yalvarmayız." sözleriyle ABD Başkanı'nın iddialarını reddetti.

İtalyan lider açıklamasında yalnızca fotoğraf tartışmasına değinmekle kalmadı, Trump yönetiminin dış politika yaklaşımını da hedef aldı. Meloni, mevcut Amerikan yönetiminin Batı dünyasındaki geleneksel müttefiklerine karşı mesafeli davranırken, rakip ve düşman ülkelere karşı daha fazla hoşgörü gösterdiğini ileri sürdü.

İRAN MESELESİ ARALARINI BOZDU

Tartışmanın fitilini ateşleyen açıklamalar, G7 Zirvesi sırasında çekilen görüntülerin ardından geldi. Zirve boyunca iki liderin sık sık bir araya geldiği ve uzun sohbetler gerçekleştirdiği görülmüştü. Ancak Trump'ın daha sonra yaptığı değerlendirmeler, zirvede verilen birlik mesajlarının gölgesinde kaldı.

Bir dönem Trump'ın Avrupa'daki en yakın siyasi ortaklarından biri olarak gösterilen Meloni, 2025 yılındaki başkanlık yemin törenine katılan tek Avrupa lideri olmuştu. Ancak İran kriziyle birlikte iki lider arasındaki görüş ayrılıklarının belirginleştiği yorumları yapıldı. Meloni'nin, İran'a yönelik askeri operasyonlar ve Vatikan'ın çatışmalara ilişkin açıklamaları konusunda Trump yönetiminden farklı bir çizgi izlemesi dikkat çekmişti.

İLİŞKİLERİ SARSILIYOR

Son karşılıklı açıklamalar, Washington ile Roma arasındaki ilişkilerin değilse bile Trump ve Meloni arasındaki kişisel siyasi uyumun ciddi şekilde sarsıldığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. İtalya hükümeti çevreleri ise Trump'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve iki ülke arasındaki yapıcı diyaloğa zarar verebileceğini belirtti.