Tıp dünyasında çığır açan keşif: Kanser hücrelerini tek tek yakalayan robot geliştirdiler

Shenzhen Yapay Zekâ ve Toplum için Robotik Enstitüsü, Hong Kong Çin Üniversitesi ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genel Hastanesi uzmanları tıp dünyasında çığır açacak bir cihaz tasarladı.

Çin'deki araştırmacılar damar içerisinde kan akışını yönlendirebilen, pıhtıları hızla çözen ve kanser hücrelerini yakalayan 'CiliaVine' adını verdikleri mikrorobot geliştirdi.

Tıbbi bir kılavuz tele bağlanan ve manyetik alanla yönlendirilen CiliaVine, üzerindeki esnek kirpiksi yapılar sayesinde kan akışının doğal katmanlı yapısını bozarak küçük girdaplar üretiyor. Böylece normal şartlarda damar duvarına ulaşması zor olan ilaç veya moleküller doğrudan hedef bölgeye itiliyor.

İLAÇ İLETİMİNİ VE PIHTI ÇÖZME HIZINI KATLADI

Tavşanlar ve laboratuvar ortamında yapılan deneylerde robotun performansı dikkat çekti. Cihaz sayesinde damar duvarına ulaşan toplam ilaç miktarında yüzde 146 artış sağlandı. Damar duvarının 1 mm ötesine geçen ilaç miktarı ise yüzde 75 arttı.

Normal koşullarda tPA ilacıyla ortalama 70 dakikada çözülen kan pıhtıları, CiliaVine desteğiyle yalnızca 40 dakikada tamamen temizlendi.

KANSER HÜCRELERİNİ BİR BİR YAKALADI

Özel antikor kaplaması bulunan robot, dolaşımdaki tümör hücrelerini toplama işlevini de başarıyla yerine getirdi. Karaciğer kanseri olan 23 hastadan alınan kan örneklerinde yapılan testlerde, robotun dolaşımdaki kanser hücrelerini yakaladığı tespit edildi.

Canlı karaciğer tümörlü tavşanların büyük toplardamarında kateterle 20 dakika boyunca çalıştırılan robotun, damar duvarlarında hiçbir iltihaplanma veya doku hasarı yaratmadığı belirlendi. Uzmanlar, henüz insan üzerinde uygulanmayan bu yöntemin gelecekte kanser tanısı ve hassas ilaç iletiminde yeni bir dönem başlatacağını vurguluyor.