Times Meydanı saldırganının son videosu sahte çıktı! Bakın işin aslı neymiş

ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda iki kişiyi bıçaklayan Pamela Cisneros’un saldırıdan hemen önce elindeki iki bıçakla dans ettiği iddiasıyla sosyal medyada yayılan görüntü kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. “Saldırganın son dansı” ve “katliamdan dakikalar önce” ifadeleriyle paylaşılan video, olayın ardından saldırganın ruh haline ilişkin çarpıcı bir görüntü olarak sunuldu.

ÜNLÜ ŞARKICININ DANS VİDEOSU KULLANILDI

Ancak görüntünün gerçek olmadığı ortaya çıktı. Videodaki dansın Cisneros’a ait olmadığı, görüntünün daha önce ünlü şarkıcı Britney Spears’ın bıçaklarla dans ettiği bir videodan alındığı ve saldırganın yapay zekâ teknolojisi kullanılarak görüntüye yerleştirildiği belirlendi. Böylece sosyal medyada gerçek bir saldırı öncesi görüntüsü gibi dolaşıma sokulan videonun manipüle edildiği anlaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Gerçek saldırıda ise 49 yaşındaki Cisneros, Times Meydanı’nda çantasından çıkardığı iki mutfak bıçağıyla çevresindekilere saldırdı. Olayda 68 yaşındaki bir erkek ile 32 yaşındaki Erin Piacenti yaralandı. Bank of America’da başkan yardımcısı olarak görev yaptığı belirtilen Piacenti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Elindeki bıçakları bırakmayan Cisneros, polislerin tüm uyarılarına rağmen görevlilerin üzerine yürümeye devam etti. Şok tabancasıyla etkisiz hale getirilemeyen saldırgan, iki polisin ateş açması sonucu vuruldu. Hastaneye kaldırılan Cisneros da yaşamını yitirdi.