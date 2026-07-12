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Tayland'da barda facia: En az 27 ölü

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti.

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Tayland'da barda facia: En az 27 ölü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangkok'un Chatuchak bölgesinde itfaiye ekipleri, yerel saatle 00.00 sularında bir barda yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti.

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Yetkililer, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin mekandaki kişileri tahliye çalışmalarına başladığını ifade etti.

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

TANIK İFADELERİ DE ALINACAK


Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, binada arama ve inceleme çalışmalarına başladı. Yetkililer, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik analizlerin ardından netlik kazanacağını belirtti. Soruşturma kapsamında tanık ifadelerinin de alınacağı öğrenildi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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