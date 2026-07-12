Son Dakika | İran'da art arda şiddetli patlamalar

ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesinin ardından İran'da bir kez daha patlama sesleri duyuldu.

İran basının da yer alan haberlere göre ülkenin güneyindeki Bender Abbas kenti ile Keşm Adası’ndan patlama sesleri geldi.

KEŞM VALİSİ: DÜŞMAN HEDEFLERİNİ VURDUK

IRNA haber ajansına konuşan Keşm Valisi Hüseyin Emir Teymuri, İran’ın Kişm Adası’nı 10 ila 11 “düşman füzesinin/mermisinin” vurduğunu söyledi.

"CAN KAYBI MEYDANA GELMEDİ"

Hükümetin resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarılan açıklamasında Teymuri, tüm hedeflerin askeri olduğunu ve herhangi bir can kaybı bildirilmediğini ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...