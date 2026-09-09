Tatil planı yapanlar dikkat! 6 ülke için tek vize dönemi başlıyor

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), bölge turizmini yeniden şekillendirmesi beklenen ortak turist vizesi projesinde son viraja girdi. “GCC Grand Tourist Visa” olarak adlandırılan sistemin hayata geçirilmesiyle yabancı turistler, altı Körfez ülkesini ayrı ayrı vize başvuruları yapmak zorunda kalmadan aynı seyahat planı içerisinde ziyaret edebilecek.

KİK Genel Sekreteri Jasem Mohamed Albudaiwi, 6 Eylül'de Riyad'da düzenlenen Güvenlik ve Tarih Diyaloğu'nda yaptığı açıklamada projenin “yakında” hayata geçirileceğini belirtti. Böylece uzun süredir hazırlıkları sürdürülen ortak vize için uygulama aşamasına bir adım daha yaklaşılmış oldu. Projenin temeli 2023 yılında KİK içişleri bakanlarının onayıyla atılmış, ardından altı ülkenin pasaport ve ilgili birimleri sistemin teknik altyapısı üzerinde çalışmaya başlamıştı.

ALTI ÜLKE TEK SEYAHAT ROTASINDA BULUŞACAK

Yeni sistem; Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i kapsayacak. Böylece örneğin Dubai'den başlayan bir tatilin Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i içine alacak şekilde planlanması çok daha kolay hale gelecek. KİK, uygulamayla yalnızca vize işlemlerini basitleştirmeyi değil, altı ülkeyi uluslararası ziyaretçiler açısından daha bütünleşik bir turizm destinasyonuna dönüştürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Avrupa'daki Schengen modeline benzetilen sistemde amaç, her ülkenin ayrı başvuru prosedürleriyle uğraşmak yerine tek bir izin üzerinden çok ülkeli Körfez seyahatinin önünü açmak. Ancak vizenin ne zaman başvurulara açılacağı, ücretinin ne kadar olacağı, geçerlilik süresi ve başvuru koşulları konusunda henüz resmi bir takvim açıklanmadı.

HAVALİMANLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Ortak vize hazırlıkları, Körfez'de seyahat süreçlerini hızlandırmaya yönelik başka bir uygulamayla paralel ilerliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn arasında başlatılan tek noktadan seyahat sistemi, yolcuların sınır kontrollerinin bir bölümünü varıştan önce tamamlamasına olanak sağlıyor.

Pilot uygulama Abu Dabi'deki Zayed Uluslararası Havalimanı ile Bahreyn Uluslararası Havalimanı arasındaki hava trafiğinde başlatıldı. Sistemle biyometrik doğrulama ve ortak kontrol mekanizmaları kullanılarak yolcuların varış noktasında yeniden uzun göç kontrol kuyruklarına girmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. İlk aşamada Gulf Air ve Etihad Airways seferlerinde uygulanan sistemin sonuçlarına göre kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

AYRINTILARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

KİK'in ortak vize projesiyle havalimanlarındaki dijital sınır uygulamalarının birlikte ilerlemesi, Körfez ülkelerinin turizm ve ulaşım alanında daha entegre bir bölgesel yapı oluşturma hedefinin önemli parçaları arasında gösterildi. Vizenin kesin yürürlük tarihi ve başvuru ayrıntılarının ise ilgili ülkelerin yetkili makamlarınca açıklanması bekleniyor.