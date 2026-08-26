Son Dakika | Trump yönetiminden şok vize kararı: Tüm başvurular süresiz durduruldu!

ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm göçmen vize başvurularını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bir bakanlık yetkilisinin salı günü yaptığı açıklamaya göre, bu karar Trump yönetiminin hem yasal hem de yasadışı göçmenliğe karşı yürüttüğü baskı kampanyasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, uygulamanın başvuru sahiplerinin ABD kamu yardımlarına muhtaç hale gelmesini önlemeyi amaçladığını belirtti.

VİZE BAŞVURULARINA GEÇİCİ DURAKLATMA

Bakanlık, ağustos başında tüm büyükelçilik ve konsolosluklarda bu girişimi başlattı. Yetkililere göre, "kapsamlı eğitim" nedeniyle vize randevularının yeniden düzenlenmesi gerekti. Dışişleri Bakanlığı, yıl başından bu yana, "tüm konsolosluk memurlarının her başvuru sahibini kapsamlı ve tutarlı bir şekilde değerlendirmeye tam donanımlı olmasını sağlamak" amacıyla güncellenmiş kılavuz ve eğitim üzerinde çalışıyordu. Financial Times'ın haberine göre, randevusu zaten planlanmış olan başvuru sahiplerine, görüşmelerinin iptal edildiği ve yeni tarih konusunda bilgilendirilecekleri yönünde e-postalar gönderildi.

TRUMP YÖNETİMİNİN SINIRLAMA POLİTİKALARI

Bu hamle, Trump yönetiminin hem yasal hem de yasadışı göçü kısıtlama ve sisteme kimlerin girebileceği konusunda daha seçici bir süreç oluşturma stratejilerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu hafta Trump yönetimi, başlangıçta turizm veya iş amacıyla ülkeye giren sığınmacıların vizelerini iptal etme planlarını da duyurdu. Halen sığınma başvurusunda bulunan 200 bine kadar kişi bu durumdan etkilenebilir. Bu, ABD tarihindeki en büyük toplu vize iptali olacak. Uygulama, İç Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyon halinde yürütülüyor.

BAŞVURU SÜRECİNE YENİ ENGELLER

Trump döneminde vize başvuru sahipleri, sosyal medya geçmişlerinin incelenmesi ve işlem ücretlerine ek maliyetler gibi yeni kısıtlamalarla da karşı karşıya kaldı. Vize duraklatması ve eğitim programı, Trump'ın benzer bir "kamu yükü" gerekçesiyle başvuruları engelleme girişimini takip ediyor. Bu girişim, yönetim tarafından seçilen 75 ülkeden yapılan başvurulara yönelik bir engel içeriyordu ve yakın zamanda federal bir yargıç tarafından iptal edilmişti.