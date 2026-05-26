Tatil cennetinde 3 kadın cesedi bulundu! Seri katil ihtimali bölgeyi ayağa kaldırdı

Meksika’nın Pasifik kıyısındaki ünlü turizm merkezlerinden Puerto Vallarta, son günlerde art arda yaşanan şüpheli ölümlerle sarsıldı. Yetkililer, yaklaşık on gün içinde farklı bölgelerde bulunan üç kadın cesedi üzerinde bağlantı ihtimalini değerlendiriyor.

10 GÜN ARAYLA ÜÇ FARKLI OLAY

İlk olay, 10 Mayıs’ta Rancho El Pirulí olarak bilinen seyir noktasına yakın bir bölgede ortaya çıktı. Bölgede yapılan incelemelerde bir kadın cesedine ulaşıldı. Olayın ardından kentte güvenlik birimleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Birkaç gün sonra ikinci bir ihbar geldi. Bu kez bir kadın, otoyol üzerindeki dinlenme alanı yakınlarında ölü bulundu. Olayın ilk vakayla benzerlikler taşıması, ekiplerin dikkatini daha da artırdı.

Seri olay şüphesini güçlendiren üçüncü vaka ise 21 Mayıs sabahı Parque Las Palmas mahallesinde, ıssız bir toprak yol üzerinde tespit edildi. Kısa süre içinde üç farklı noktada benzer şekilde bulunan kadın cesetleri, bölgedeki güvenlik endişelerini tırmandırdı.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Soruşturma ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, yaşamını yitiren kadınların tamamının 30’lu yaşlarının başında olduğu ve üzerlerinde çok sayıda dövme bulunduğu belirlendi. Ayrıca üç vakada da cesetlerin kısmen kırsal ve tenha alanlarda bırakıldığı tespit edildi.

Kimlik tespiti çalışmaları henüz tamamlanmazken, kayıp bildirimi yapılan Elizabeth Martinez adlı bir kadının kurbanlardan biri olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor. Yetkililer, olayların bir seri saldırgan tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde dursa da henüz resmi bir bağlantı açıklaması yapılmadı.

Soruşturma sürerken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve olası bağlantıları ortaya çıkarmak için delil toplama çalışmaları yoğunlaştırıldı.