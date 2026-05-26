Fransa'yı sarsan ikinci istismar davası! Sevgilisini yüzlerce erkekle birlikte olmaya zorladı

Fransa’da son yılların en sarsıcı davalarından biri daha sonuçlandı. 51 yaşındaki bankacı Guillaume Bucci, eski sevgilisi Laetitia R.’ye yıllar boyunca sistematik şiddet, cinsel istismar ve psikolojik işkence uyguladığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme dosyasına göre çiftin ilişkisi 2015 yılında başladı ve 2022’ye kadar sürdü. Dört çocuk annesi olan 42 yaşındaki Laetitia R., bu süreç boyunca fiziksel ve psikolojik baskı altında tutulduğunu, sürekli ölümle tehdit edildiğini anlattı.

İNSANLIK DIŞI İŞKENCE

Kadının ifadesine göre Bucci, onu yalnızca cinsel saldırıya maruz bırakmakla kalmadı; aşağılayıcı ve insanlık dışı muamelelere de zorladı. Laetitia, zorla idrar içirildiğini, kamuya açık tuvaletlerde küçük düşürücü davranışlara mecbur bırakıldığını ve yıllarca korku içinde yaşadığını söyledi.

"SAYMAYI BIRAKTIM"

Soruşturmanın en çarpıcı bölümü ise yüzlerce erkekle zorla ilişkiye sokulduğu iddiası oldu. Mahkemede konuşan Laetitia, Bucci’nin çevresindeki kişilerden tamamen yabancılara kadar çok sayıda erkekle birlikte olmaya zorlandığını belirtti.

“487 kişiye kadar sayabildim, sonra artık saymayı bıraktım” diyen kadın, bazı erkeklerle defalarca karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Laetitia’nın mahkemede anlattığı bir başka detay da büyük yankı uyandırdı. İfadesine göre ilk çocuğunu doğurduktan yalnızca bir gün sonra, hastaneden yeni çıkmışken tanımadığı bir erkekle ilişkiye girmeye zorlandı.

SAVUNMASI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Duruşma boyunca suçlamaların büyük bölümünü kabul eden Guillaume Bucci ise yaşananların “karşılıklı rızaya dayalı” olduğunu savundu. Ancak dava dosyasına giren mesajlaşmalar ve deliller, kadının birçok kez tehdit edildiğini ve baskı altında tutulduğunu ortaya koydu.

Savcılık makamı, Bucci’nin serbest kalması halinde yeniden benzer suçlar işleyebileceğini belirterek müebbet hapis talebinde bulundu. Mahkeme ise sanığa 25 yıl hapis cezası verdi. Fransız basını, Bucci’nin cezasının belirli bölümünü tamamlamasının ardından şartlı tahliye başvurusu yapabileceğini aktardı.

PELICOT'TAN CESARET ALDI

Laetitia R., dava sürecine başlama kararında Fransa’da büyük yankı uyandıran Gisèle Pelicot davasının etkili olduğunu söyledi. Pelicot davasında da bir kadın, eşi tarafından yıllarca uyuşturularak onlarca erkeğin saldırısına maruz bırakılmıştı. O dava, Fransa’da kadına yönelik şiddet ve cinsel suçlarla ilgili tartışmaları yeniden ülke gündeminin merkezine taşımıştı.