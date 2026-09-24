Tarlada 244 torba dolusu altın buldu: Tamı tamına 4 bin 600 parça çıktı

Amatör metal detektörü meraklısı Terry Herbert, İngiltere'nin Staffordshire kırsalındaki sürülmüş bir tarlada arama yaparken cihazından peş peşe güçlü sinyaller aldı. Toprağı kazmaya başlayan Herbert, tarladan yaklaşık 244 torbaya doldurulmuş 4 bin 600 parça altın ve gümüş çıkararak tarihin en büyük Anglo-Sakson hazine keşfine imza attı.

Yeni sürülmüş araziden çıkarılan yaklaşık 4 bin 600 parçalık dev koleksiyon, Tarihçi Dr. Cat Jarman trafından "Erken Orta Çağ'a ait şimdiye kadar keşfedilmiş muhtemelen en görkemli eser koleksiyonu" olarak nitelendirdi.

SAVAŞÇILARA AİT DEVASA SERVET

Hammerwich köyü yakınlarındaki araziden 5,1 kilogram som altın, 1,4 kilogram gümüş ve 3 bin 500 adet lal taşı çıkarıldı. Eserler, Sutton Hoo gemi mezarındaki 1,5 kilogramlık değerli metal buluntusunu geride bırakarak dünya rekoru kırdı.

Laboratuvarlarda incelenen paha biçilmez eşyaların neredeyse tamamının kılıç kabza başları ile miğfer parçalarından oluşan askeri teçhizatlar olduğu belirlendi. Binlerce parçalık koleksiyonda kadın takılarına ya da gündelik kap kacak gibi ev eşyalarına ise kesinlikle rastlanmadı. Koleksiyon içinde askeri nitelik taşımayan yalnızca ince altın bir plaket ve katlanmış haçtan oluşan üç dini nesne saptandı.

DESTANLARA KONU OLAN GELENEĞİ KANITLADI

Araştırmacılar, kılıç ve kalkanlara ait altın süslemelerin toprağa gömülmeden önce silahlardan kasıtlı olarak söküldüğünü tespit etti. Bu sıradışı bulgu, ünlü Beowulf destanında anlatılan savaşçıların düşman kılıç kabzalarını parçalama geleneğiyle doğrudan örtüştü.

Toprak altındaki kalıntıların sıradan bir mezar veya yağma ganimeti olmadığı yapılan jeolojik incelemelerle kesinleşti. Tarihçiler, buluntuların soylu savaşçıların ölümüyle silahların krala sunulduğu askeri vergi geleneği, taht kavgaları veya Viking akınları sırasında saklanmış olabileceğini belirtiyor. Eserlerin gömüldüğü antik Ogley Hay arazisinin o dönem iki yerel kabilenin sınır hattını ayırdığı biliniyor.

SAKSON KUYUMCULARININ BİLİNMEYEN SIRRI

Hazinedeki 222 altın parçayı inceleyen araştırmacılar, ustaların yüzeydeki bakır ile gümüşü asitle temizleyen tüketim yaldızlaması tekniğini kullandığını kanıtladı. Uzmanlar, Saksonların yüzeye saf altın görünümü kazandıran bu ileri metalurji yöntemini bildiğini tarihte ilk kez ortaya çıkardı. Yapılan bilimsel ölçümlerde maden saflığı ile eserlerin imal yaşı arasında hiçbir doğrusal bağ bulunamadı.

Eserlerde kullanılan altının ana kaynağının eritilmiş antik Bizans sikkeleri olduğu kimyasal analizlerle saptandı. Kılıç kabzalarını süsleyen kırmızı lal taşlarının ise ticaret yolları üzerinden Hindistan, Sri Lanka ve Afganistan gibi çok uzak coğrafyalardan getirildiği anlaşıldı.

TARLADA YÜRÜTÜLEN GİZLİ KURTARMA OPERASYONU

İlk beş günde 244 torba buluntu çıkaran Herbert'ın başvurusu üzerine, arazi sahibi Fred Johnson sahada resmi kazı yapılmasına izin verdi. Güvenlik nedeniyle yeri gizli tutulan alanda Birmingham Arkeoloji ekipleri 3 bin 500'den fazla parçayı güvenle çıkardı. İngiltere İçişleri Bakanlığı ekipleri özel tarama cihazlarıyla arazide başka metal kalmadığını doğruladı.

Arkeologlar 2010 yılında tarlada 100 metrelik hendekler kazarak arazinin antik çevre koşullarını araştırdı. Tarlanın 2012 yılında yeniden sürülmesinin ardından başlatılan aramalarda ise miğfer yanaklığı ve kartal figürü içeren 91 ilave parça bulundu. İncelenen bu yeni parçaların 81 tanesi mahkeme tarafından ana hazineye dahil edildi.

MİLYONLARCA STERLİNLİK REKOR DEĞERLEME

Resmi adli soruşturmayı yürüten Adli Tabip Andrew Haigh, topraktan çıkan tüm koleksiyonu devlet adına resmi hazine ilan etti. Koleksiyonun değerini 3,285 milyon sterlin (212 milyon TL) olarak belirleyen komisyon, bu bedeli detektörcü ile tarla sahibi arasında eşit paylaştırdı. İki isim bu devasa ikramiyenin ardından para paylaşımı sebebiyle anlaşmazlık yaşadı.

Hazineyi İngiltere'de tutmak isteyen Birmingham Müzesi ile Potteries Müzesi ulusal bir bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya Ulusal Miras Anıt Fonu 1,285 milyon sterlin hibe desteği sağlarken, hayırseverlerden de 2 milyon sterlin bağış toplandı. Eserlerin restorasyon ve araştırma süreçleri için yürütülen çalışmalarda ise 1,7 milyon sterlinlik ek kaynak oluşturuldu.

Eserler üzerinde yürütülen temizlik ve birleştirme çalışmalarının ardından paha biçilmez savaş miğferinin iki adet tam kopyası üretildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki serginin ve ulusal turların ardından koleksiyon, İngiltere'deki kalıcı galerilerde sergilenmeye başlandı. Hazinenin keşif serüveni televizyon belgeselleriyle ekranlara taşınarak dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaştı.