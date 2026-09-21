Tarihin ilk insan-robot kafes dövüşü yapıldı: Zemine yapıştı ama maçı bırakmadı

Bilim kurgu filmlerinin distopik sahneleri San Francisco merkezli bir boks ringinde gerçeğe dönüştü. ABD merkezli robotik şirketi REK, insan operatörün uzaktan yönettiği insansı robot ile ünlü internet fenomeni Frankie LaPenna arasında tarihin ilk insan-robot kafes dövüşünü düzenledi. Karşılaşmadan paylaşılan ilk görüntüler sosyal medya platformlarında kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

KAFESTE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Geliştirilen sanal gerçeklik tabanlı dövüş platformunu tanıtmak amacıyla ringe çıkarılan 1,80 metre boyundaki mekanik dövüşçü, profesyonel bir boksör gibi ısınma hareketleri yaparak maça başladı. Bir insan pilotun anlık hareket aktarımıyla yönlendirdiği robot, düdüğün çalmasıyla birlikte agresif bir hücum başlattı. Frankie LaPenna bazı isabetli yumruklar bulsa da robotun savurduğu sert tekmeler ünlü fenomeni kafesin zeminine düşürdü.

Şirket yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin ilk İnsan - Terminatör robot dövüşü ile tarihe geçtik. Frankie LaPenna elinden gelen her şeyi ortaya koydu."

YENİ GÖRÜNTÜLER YAKINDA YAYINLANACAK

Yetkililer, LaPenna'nın aldığı ağır darbelere rağmen pes etmediğini ve mücadelenin sonraki dakikalarında toparlanarak robotu mağlup etmeyi başardığını aktardı. Robotik reflekslerin sınırlarını sergilemeyi amaçlayan şirketin, dövüşün genişletilmiş tam kayıtlarını ve teknik detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağı bildirildi.