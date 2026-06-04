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Tahran suçlamaları reddetti! "Kuveyt Havalimanı'nı İran değil, ABD füzeleri vurdu"

İran Devrim Muhafızları, Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinde meydana gelen yıkımın sorumluluğunu reddetti. Tahran, tahribatın İran füzelerinden değil, Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemlerinde yaşanan arızadan kaynaklandığını öne sürdü.

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Tahran suçlamaları reddetti! "Kuveyt Havalimanı'nı İran değil, ABD füzeleri vurdu"
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Körfez'de tansiyonu yükselten Kuveyt Havalimanı saldırısına ilişkin İran'dan yeni bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, yolcu terminalinde meydana gelen hasarın İran tarafından gerçekleştirilen bir saldırının sonucu olmadığını savundu.

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Muhibbi, olayın ardından teknik inceleme ve değerlendirmeler yürüttüklerini belirterek, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin söz konusu terminali hedef alan herhangi bir operasyon gerçekleştirmediğini iddia etti.

"SORUMLULUK ABD'YE AİT"

Tahran suçlamaları reddetti! "Kuveyt Havalimanı'nı İran değil, ABD füzeleri vurdu" - Resim : 2

İranlı sözcüye göre elde edilen bulgular, terminaldeki yıkımın İran füzelerinden değil, Kuveyt'te konuşlu Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını gösteriyor. Muhibbi, İran füzelerini etkisiz hale getirmekte başarısız olan sistemlerden birinin kontrolden çıkarak yolcu terminaline isabet ettiğini öne sürdü.

Tahran yönetimi böylece saldırıya ilişkin suçlamaları reddederken, yaşanan zararın sorumluluğunu ABD'nin savunma teknolojilerine yükledi. İddialar henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmazken, Kuveyt ve ABD makamlarından konuya ilişkin resmi bir değerlendirme gelmedi.

Bölgede gerilimin yüksek seyrettiği bir dönemde yapılan açıklama, saldırının gerçek nedenine ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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