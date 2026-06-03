İran'ın "ABD gemisini hedef aldık" iddiasına CENTCOM'dan yalanlama

İran medyası tarafından verilen, İran ordusunun Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir askeri gemiyi hedef aldığı yönündeki iddialar, Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedildi.

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun bölgedeki bir ABD askeri gemisini hedef aldığı öne sürüldü. Haberde söz konusu askeri eylemin gerekçesi olarak, "ABD'nin İran ticari gemilerine yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı düzenlemelerini ihlal etmesi" gösterildi.

Aktarılan detaylarda, hedef alındığı iddia edilen ABD askeri gemisinin bir "komuta ve kontrol merkezine" sahip olduğu ve olayın geminin İran karasularına yaklaştığı esnada gerçekleştiği belirtildi.

ABD CEPHESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

İran basınına yansıyan bu iddiaların ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X resmi hesabı üzerinden bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada, İran'ın Umman Denizi'nde ABD askeri gemisini hedef aldığına ilişkin haberler kesin bir dille yalanlanarak söz konusu iddiaların asılsız olduğu bildirildi. (AA)