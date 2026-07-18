Suudi Arabistan'da Türk işçilerin kaldığı daire küle döndü! 4 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Türk işçilerin kaldığı bir apartman dairesinde çıkan yangınla sarsıldı. El Nisim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yoğun duman ve alevler nedeniyle içeride bulunan işçiler dışarı çıkamayınca facia yaşandı.

Yangında, Hatay nüfusuna kayıtlı Ali Şahin Elma, Sinan Çay, Erkan Bent ve Salih Çakır yaşamını yitirdi. Aynı dairede kalan 2 Mısır vatandaşı da yangında hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binada geniş çaplı inceleme başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk belirlemelere göre yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, Suudi Arabistanlı yetkililer olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. Yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.

CENAZELERİ HATAY'A GÖNDERİLECEK

Hayatını kaybeden 4 Türk işçinin cenazelerinin, Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi. Cenazelerin memleketleri Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Yaşanan facia, hem Suudi Arabistan'daki Türk işçi topluluğunu hem de Hatay'daki ailelerini yasa boğarken, yetkililer soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü açıkladı.