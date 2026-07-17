32 kişinin öldüğü yangın sonrası skandal: Asker kıyafeti giydi Başbakan'ın yanına sızdı

Tayland'da 32 can kaybıyla sonuçlanan Chatuchak yangınının ardından, yangın mahallinde Başbakan Anutin Charnvirakul'un yanında yer alan bir isim tartışmalara neden oldu. Asker üniforması andıran kıyafetlerle dikkat çeken bu kişinin, devlet kurumlarının hiçbirinde kadrolu olarak çalışmadığı ortaya çıktı.

ASKER KIYAFETİ GİYDİ BAŞBAKAN'A REHBERLİK ETTİ

Yerel basına yansıyan görüntülerde, söz konusu şahsın başbakanla bir eğlence mekânında konuştuğu ve el feneriyle acil çıkışları işaret ettiği görüldü. Soruşturma kapsamında, bu kişinin Bangkok Büyükşehir Konseyi'ne daha önce aday olan Chitpong Khattapong olduğu kesinleşti.

CHİTPONG'DAN AÇIKLAMA: "BİR YARIŞMADAN DÖNÜYORDUM"

Chitpong, basına verdiği demeçte Phayathai bölgesinde sivil savunma gönüllüsü sıfatıyla faaliyet gösterdiğini belirtti. Askeri kıyafet giymesinin nedenini ise, olay yerine bir havalı tüfek müsabakasından doğrudan geldiğini söyleyerek açıkladı. "Devlet görevlisi değilim ama olaya müdahil olmak istedim" ifadesini kullandı.

POLİSTEN SAHTE GÖREVLİ SORUŞTURMASI

Emniyet yetkilileri, Chitpong'un kendisini yetkili bir kamu görevlisi gibi tanıtıp tanıtmadığını araştırıyor. Ayrıca, yangınla ilgili olarak ileri sürdüğü iddiaların (acil çıkışların kasıtlı olarak kilitlenmesi gibi) doğruluk payı da inceleniyor. Yetkililer, Chitpong'un eylemlerinin yanıltıcı olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

NE OLMUŞTU

Chatuchak'taki yangında can kaybı 32'ye ulaşırken, onlarca yaralının tedavisi hastanelerde sürüyor. Yangının çıkış sebebine yönelik teknik incelemeler ise devam ediyor.