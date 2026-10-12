Suudi Arabistan'a yapılan füze saldırılarının korkunç görüntüleri

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan Husi saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Terminalde yolcuların uçuş için beklediği sırada meydana gelen patlama paniğe neden olurken, saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

Suudi Arabistan devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, terminalde uçağa binmek için sırada bekleyen yolcular görülüyor. Füzenin isabet etmesiyle birlikte meydana gelen şiddetli patlamanın ardından parlak bir ışık ortaya çıkarken, yolcuların panik içinde kaçıştığı ve terminaldeki tavanın bazı bölümlerinin çöktüğü görülüyor.

HAVALİMANI YENİDEN ELE ALINDI

Yemen'deki İran destekli Husilerin 10 Ekim'de düzenlediği saldırı, Suudi Arabistan'da son yılların en ölümcül olaylarından biri oldu. İlk açıklamalarda 12 kişinin öldüğü bildirilirken, yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 13'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 300'ü aştığı açıklandı.

Husiler, 11 Ekim'de Riyad Havalimanı'na yönelik yeni saldırının yanı sıra Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı ve petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesisi de hedef aldıklarını duyurdu.

Suudi yetkililer, 11 Ekim'deki yeni havalimanı saldırısında ise bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Böylece iki gün üst üste düzenlenen saldırılarda Riyad Havalimanı'nda yaşanan can kaybı daha da arttı.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri operasyonlarını durdurmaması halinde daha ağır saldırılar düzenleneceği tehdidinde bulundu.