Husilerden Riyad sonrası yeni hamle! “Mekke ve Medine hariç her yer hedefimiz”

Yemen’de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında devam eden savaş, krallığın başkenti Riyad’a taşındı. Sivil havacılığı doğrudan hedef alan saldırılarla gerilim tırmanırken Husiler, Mekke ve Medine dışındaki tüm Suudi Arabistan havalimanlarını ve hava sahasını operasyon bölgesi ilan etti. Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan can kayıplarının ardından yapılan tehdit, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

HAVALİMANINDA KANLI SALDIRI

10 Ekim Cumartesi günü Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın iç hat uçuşlarına hizmet veren 3 ve 4’üncü terminalleri hedef alındı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi’nin ilk açıklamasına göre saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Ölenler arasında Suudi Arabistan vatandaşlarının yanı sıra Bangladeş, Filistin, ABD, Mısır, Ürdün, Suriye ve Sudan uyruklu kişiler de yer aldı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırı sırasında terminallerde iç hat uçuşlarını bekleyen yüzlerce yolcu bulunuyordu. Görgü tanıkları, uçuş kapılarının yakınında patlamalar yaşandığını, terminalin bazı bölümlerinde tavanın çöktüğünü ve yolcuların panik içinde kaçıştığını aktardı.

Ancak saldırılar bununla sınırlı kalmadı. 11 Ekim Pazar günü havalimanının 4’üncü terminaline bir kez daha mühimmat isabet etti ve tesiste yangın çıktı. Suudi yetkililere göre bu saldırıda bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Böylece iki gün üst üste düzenlenen saldırılar, havalimanındaki güvenlik krizini daha da ağırlaştırdı.

"MEKKE VE MEDİNE HARİÇ..."

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırıların ardından havayolu şirketlerine, havacılık çalışanlarına ve yolculara Suudi Arabistan’daki havalimanlarını kullanmamaları çağrısında bulundu.

Husiler tarafından yayımlanan duyuruda, Mekke ve Medine dışındaki tüm Suudi Arabistan havalimanlarının ve hava sahasının hedef alınabileceği belirtildi. Açıklamada, “Havalimanına karşı havalimanı, ablukaya karşı abluka, tırmanmaya karşı tırmanma stratejimizi sürdüreceğiz” mesajı verildi.

Husiler, bu tehditlerle Suudi Arabistan’ın hava ulaşımını baskı altına almayı hedefliyor. Grup, saldırılarını Yemen’deki havalimanlarına ve bölgelere yönelik Suudi operasyonlarına karşılık olarak sundu. Suudi Arabistan ise Husilerin sivil altyapıyı hedef alan saldırılarını güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendiriyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN MİSİLLEME

Riyad’a yönelik saldırıların ardından Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri, Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava operasyonlarını yoğunlaştırdı. Taiz kentinin doğusu ve güneyindeki el-Makarimi, el-Ceişe ve Balan bölgelerinde Husilere ait mevziler, askeri araçlar ve militan grupları hedef alındı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da saldırılara karşılık verileceği mesajını verdi. Koalisyon, Riyad Havalimanı’nın 4’üncü terminaline yönelik yeni saldırının ardından tesiste yangın çıktığını duyurdu.

Husilerin kontrolündeki bölgeler ile Riyad arasında yaklaşık 900 kilometre bulunması, saldırıların Suudi Arabistan’ın iç kesimlerine ulaşabilmesi bakımından dikkat çekti.

OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ

Saldırılar sonrası Suudi Arabistan’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Riyad’daki okullarda bir hafta boyunca uzaktan eğitim uygulanması kararlaştırıldı. Havalimanındaki saldırılar, uçuşlarda da ciddi aksamalara yol açtı.

Uluslararası seyahat uyarıları yayımlanırken bazı hava yolu şirketleri Riyad uçuşlarını iptal etti veya askıya aldı. İngiltere, Fransa ve Almanya da vatandaşlarını bölgedeki güvenlik risklerine karşı uyardı.

Arap Birliği, havalimanına yönelik saldırıyı uluslararası hukukun açık ihlali ve tehlikeli bir tırmanma olarak nitelendirerek kınadı.

EKONOMİ ZİRVELERİ İPTAL EDİLMEDİ

Bölgedeki saldırılar, Suudi Arabistan’ın uluslararası ekonomi ve enerji etkinliklerini de gündeme taşıdı. Riyad yönetimi, güvenlik endişelerine rağmen Dünya Petrol Kongresi ile “Çölün Davos’u” olarak bilinen Gelecek Yatırım Girişimi’nin (FII) planlandığı şekilde sürdürülmesi yönündeki kararını korudu.

Dünya Petrol Kongresi, 11-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenirken Gelecek Yatırım Girişimi’nin 26-29 Ekim’de yapılması planlanıyor. Organizasyonlarda ExxonMobil ve Shell gibi enerji şirketlerinin yöneticileri ile JPMorgan ve Citi gibi küresel finans kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin yer alması bekleniyordu.

Organizatörler, katılımcılara Riyad’a ulaşmak için alternatif güzergâhlar sundu. Bu seçenekler arasında, ülkenin doğusundaki Dammam kentinden yaklaşık dört saatlik kara yolculuğuyla başkente ulaşmak da bulunuyordu.

Ancak güvenlik endişeleri katılımcıların planlarını etkilemeye başladı. Reuters’ın haberine göre BP, Riyad’daki enerji kongresine katılmaktan vazgeçti. Haberde, seyahat aksaklıklarının bu kararda etkili olduğu belirtilirken diğer büyük enerji şirketlerinin yöneticilerinin katılım durumlarında da belirsizlik yaşandığı aktarıldı.

ANKARA'DAN DESTEK MESAJI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’daki havalimanlarına yönelik saldırıları kınadı. Bakanlığın 9 Ekim tarihli açıklamasında, Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın Husiler tarafından hedef alınması en güçlü biçimde kınandı.

Açıklamada, sivil halkı ve altyapıyı hedef alan, bölgedeki gerilimi artıran saldırıların bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin Suudi Arabistan’la tam dayanışma içinde olduğu belirtilirken mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi çağrısı yinelendi.

Dışişleri Bakanlığı, 11 Ekim’de Riyad’daki havalimanına yönelik yeni saldırının ardından da bir açıklama yayımladı. Ankara, sivil altyapının ve sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal ettiğini belirterek Suudi Arabistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Suudi Arabistan’ın en önemli ulaşım merkezlerinden birinin art arda hedef alınması, Yemen’deki çatışmanın sınırları aşarak bölgesel güvenlik ve uluslararası hava ulaşımı açısından daha geniş bir krize dönüştüğünü ortaya koydu. Husilerin Mekke ve Medine dışındaki havalimanlarını hedef ilan etmesi ise yeni saldırı ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı