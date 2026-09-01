Sürücüsüz otomobil kontrolden çıktı: Polis aracına böyle çarptı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeni bir otomatik sürüş sisteminin tanıtımı için gerçekleştirilen test, beklenmedik bir kazayla sona erdi. Teknoloji meraklısı Ehsan Zafar tarafından geliştirilen sistemle uzaktan kontrol edilen otomobil, bağlantının kesilmesinin ardından kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan polis aracına çarptı. Kazanın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Olay, başkentin D-Chowk bölgesinde trafiğin sakin olduğu bir sırada meydana geldi. Pakistanlı gazeteci Muhammed Aalijah'ın pazar günü sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Zafar'ın otomobilin ön yolcu koltuğunda oturduğu ve test sürüşünün uzaktan gerçekleştirildiği görülüyor. Araç, testin ilk bölümünde herhangi bir sorun yaşamadan ilerledi.

İNTERNET BAĞLANTISI KESİLDİ

Ancak bir süre sonra internet bağlantısının kesilmesiyle sistemde sorun yaşandı. Uzaktan kontrolün devre dışı kalmasının ardından otomobilin yönü değişti ve araç yol kenarında park halinde bulunan polis minibüsüne doğru ilerlemeye başladı.

Çarpışmayı engellemeye çalışan Aalijah'ın el frenini çektiği görülmesine rağmen otomobil durmadı. Araç, kısa süre sonra polis minibüsüne çarptı. Olay sırasında bölgedeki trafiğin yoğun olmaması ise daha büyük bir kazanın yaşanmasını engelledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kaza görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları da olaya farklı tepkiler verdi. Bazı kullanıcılar Zafar'ın kendi teknolojisini geliştirme girişimini takdir ederken, bazıları ise kazayı mizahi yorumlarla değerlendirdi.

Bir kullanıcı, “Elbette, Pakistan'da yetenek kıtlığı yok” yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı ise yapay zekânın dahi polis aracını görünce paniğe kapıldığını söyleyerek kazayla dalga geçti.

Kazanın ardından gündeme gelen temel tartışma ise sürücüsüz ve uzaktan kontrol edilen araçlarda bağlantı kaybı yaşandığında sistemin nasıl tepki vereceği oldu. Olay, teknolojinin geliştirilmesi kadar, olası bağlantı kesintilerinde aracı güvenli biçimde durduracak yedek sistemlerin önemini de bir kez daha ortaya koydu.