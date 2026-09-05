Suriye'den flaş Mazlum Abdi iddiası: Terör listesinden çıkarılacak

Suriye’de geçiş sürecinin önemli başlıklarından biri olan Kürt meselesinde yeni bir döneme girilirken, eski Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Suriye hükümetine yakın bir kaynak, Ankara’nın Abdi’yi terör listesinden çıkarma ihtimalinin gündemde olduğunu ve Şam yönetiminin bu konuda Türkiye ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Al Arabiya’ya konuşan ve Abdi’ye yakın olduğu belirtilen bir kaynak ise Abdi’nin, Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından birkaç gün önce yayımlanan kararnameyle Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atanmasına rağmen henüz resmen görevine başlamadığını aktardı.

ŞAM'A YERLEŞECEK

Al Arabiya’ya konuşan bir kaynak ise uzun yıllardır Haseke’de bulunan Abdi’nin, önümüzdeki süreçte Şam’a taşınarak burada kalıcı olarak görev yapmasının planlandığı belirtildi. Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından birkaç gün önce yayımlanan kararnameyle Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atanmasına rağmen henüz resmen görevine başlamayan Abdi’nin halen Haseke’de, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait bir üste kaldığı ifade edildi.

Ancak Abdi’nin Şam’a geçmeden önce sahadaki bazı kritik dosyaların tamamlanmasını beklediği kaydedildi. Bu başlıkların başında, daha önce yerlerinden edilen Kürtlerin yaşadıkları bölgelere dönüşü ve feshedilen SDG’nin elinde bulunan ağır silahların Suriye ordusuna devredilmesi geliyor.

GÖREVİ KÜRT DOSYASINI YÖNETMEK OLACAK

Şara’nın Abdi’yi danışmanlık görevine getiren kararnamesinde, yeni görevin kapsamı ve yetkilerine ilişkin ayrıntılı bir çerçeve çizilmese de konuya yakın bir kaynak, Abdi’nin temel sorumluluğunun Suriye içinde ve dışında “Kürt dosyasını” yürütmek olacağını iddia etti.

Bu kapsamda Abdi’nin, önümüzdeki dönemde kurulması planlanan anayasa ve hukuk komisyonlarının çalışmalarını takip etmesi bekleniyor. Söz konusu komisyonlarda Kürtlerin Suriye Anayasası kapsamındaki statüsü ve haklarının da ele alınması öngörülüyor.

Abdi’nin ayrıca Suriye dışında bulunan Kürt siyasi aktörleriyle yürütülecek temasların koordinasyonunda görev üstlenebileceği belirtildi.

ANKARA İLE TEMAS İDDİASI

Haberin Türkiye açısından en dikkat çekici bölümünü ise Abdi’nin terör listesinden çıkarılacağı iddiası oluşturdu. Suriye hükümetine yakın kaynak, Şam yönetiminin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Ankara ile temaslarını sürdürdüğünü ve Abdi’nin Türkiye’nin terör listesinden çıkarılması konusunun çözülmeye çalışıldığını öne sürdü.

Aynı haberde, daha önce SDG bünyesinde yer alan ve sonrasında Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Siban Hamo’nun da Türkiye’nin terör listesinden çıkarıldığı iddia edildi.

ABDİ'NİN PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİKLİK DİKKAT ÇEKTİ

Abdi’nin sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikler de yeni dönemin sembolik işaretleri arasında gösterildi. Abdi, X hesabının kapak fotoğrafındaki SDG bayrağını kaldırırken, profilindeki “SDG Komutanı” ifadesini “Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı” olarak değiştirdi.

Abdi’nin ayrıca ilk kez sivil kıyafetli bir profil fotoğrafı kullanması dikkat çekti. Bu değişiklikler, askeri kimlikten siyasi ve sivil bir role geçiş hazırlığının işareti olarak değerlendirildi.

SDG VE ÖZERK YAPI FESHEDİLMİŞTİ

Mazlum Abdi, ağustos ayının sonunda Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında SDG'nin yanı sıra “Kürt Özerk Yönetimi” olarak adlandırılan yapının ve bu yapıya bağlı askeri ve sivil oluşumların feshedildiğini açıklamıştı.

Abdi, söz konusu yapıların Suriye devlet kurumlarıyla tamamen bütünleştirileceğini duyurmuştu. Yeni süreçte Abdi’nin Cumhurbaşkanlığı Danışmanı sıfatıyla özellikle Kürtlerin anayasal statüsü, entegrasyon süreci ve Şam dışındaki Kürt aktörlerle ilişkiler gibi başlıklarda rol üstlenmesi bekleniyor.