Sürekli soyulunca komşularıyla plan yaptı! Yakaladığı hırsızları bu görüntülerle paylaştı

Endonezya'da yaşandığı belirtilen sıra dışı olay, sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntülerle gündeme oturdu. İddiaya göre evine defalarca hırsız giren bir ev sahibi, sonuç alamadığı gerekçesiyle komşularıyla birlikte gece saatlerinde nöbet tutarak şüphelileri suçüstü yakalamak için plan yaptı. Gece düzenlenen pusuda dört kişi etkisiz hale getirildi. Olayın ardından zanlılar kaçmamaları için koli bandıyla sıkıca sarıldı.

Ancak olayı sıra dışı hale getiren ayrıntı bundan sonra yaşandı. Mahalle sakinleri, şüphelilerin baş kısmına da bantlarla şekil vererek onları çocuk programı Teletubbies karakterlerini andıran bir görünüme soktu. Bu şekilde bekletilen zanlılar daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı olaya ilişkin yorum yaptı. Bazıları hırsızların uğradığı aşağılamayı "hak ettikleri bir ders" olarak değerlendirirken, çok sayıda kullanıcı ise suç şüphesi bulunan kişilere yönelik bu tür muamelelerin hukuki süreç yerine "linç kültürünü" beslediğini savundu.

RESMİ DOĞRULAMA GELMEDİ

Öte yandan Endonezya basınında yayımlanan bazı haberlerde, sosyal medyada dolaşan görüntülerin ve anlatıların gerçeği tam olarak yansıtmadığı iddia edildi. Özellikle iki kişinin tamamen koli bandıyla sarıldığı videonun, Doğu Cava'da içerik üreticileri tarafından sosyal medya için hazırlanan kurgu bir çekim olduğu; daha sonra farklı hesaplar tarafından "yakalanan hırsızlar" iddiasıyla yeniden paylaşıldığı öne sürüldü. Resmi makamlardan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.