Şehirde gece avı! Maskeli intikamcı hırsızları direklere bağlayıp ifşa etti

Meksika’nın batısındaki Jalisco eyaletine bağlı Lagos de Moreno şehri, son günlerde olağan dışı bir figürle çalkalanıyor. Yerel kaynaklara göre, kendisine halk arasında “Batman” lakabı takılan kimliği belirsiz bir kişi ya da grup, motosiklet hırsızlığı yaptığından şüphelenilen kişileri hedef aldı.

İddialara göre bu kişi, suçla ilişkilendirilen bazı şüphelileri yakalayarak sokak lambalarına ya da direklere bağladı ve ardından çalındığı öne sürülen motosikletleri de olay yerinde bıraktı. Böylece hem şüphelileri teşhir etti hem de iddia edilen suçun izini görsel olarak ortaya koydu.

Son iki hafta içinde en az beş kişinin benzer şekilde sokak ortasında bağlı halde bulunduğu bildirildi. Olayların özellikle 13 Haziran’dan sonra artış gösterdiği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerel gazeteci Luis Cárdenas’ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler, olayın boyutunu daha da dikkat çekici hale getirdi. Görsellerde, bazı kişilerin yüzlerinde sembolik işaretler ve yazılar bulunduğu, ayrıca yanlarına bırakılmış motosikletlerle birlikte teşhir edildikleri görüldü.

Eyalet Güvenlik Sekreteri Juan Pablo Hernández, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı. Yetkililer, direklere bağlanan kişilerin “mağdur” olarak değerlendirildiğini ve olayın arkasındaki kişinin ya da kişilerin tespit edilmeye çalışıldığını açıkladı.

HIRSIZLIK BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, bölgede yapılan incelemelerde olaylarla bağlantılı olabileceği düşünülen bazı araçları da mercek altına aldı. Ancak şu ana kadar herhangi bir gözaltı gerçekleşmedi.

Bağlanan kişilerin sağlık kontrolleri yapılarak serbest bırakıldığı öğrenilirken, bu kişilerin gerçekten hırsızlıkla bağlantılı olup olmadığı ise resmi olarak netlik kazanmış değil.

Olay, şehirde hem güvenlik tartışmalarını hem de “vatandaş adaleti” kavramını yeniden gündeme taşıdı.