Sudan'da altın madenine kanlı saldırı! 72 kişi öldü, gözler Mısır'a çevrildi

Sudan'ın kuzeyinde, Mısır sınırına yakın bir altın madeni hava saldırısının hedefi oldu. 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştiği bildirilen saldırının ardından bölgede can kaybı tartışması yaşanırken Sudan merkezli Acil Durum Avukatları örgütü, en az 72 madencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Örgüt, saldırının Mısır Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Açıklamada, hedef alınan kişilerin sivil madenciler olduğu ve can kaybına ilişkin verilerin henüz kesinleşmediği belirtildi.

İLK AÇIKLAMADA 13 ÖLÜ BİLDİRİLDİ

Sudan Doktorlar Ağı da altın madeni çevresinde hava saldırısı düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin öldüğünü doğruladı. Kuruluşun ilk açıklamasında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken yaralıların bulunduğu ve bazı kişilerin sağlık hizmetlerine erişmekte güçlük çektiği aktarıldı.

Acil Durum Avukatları'nın daha sonra açıkladığı 72 kişilik bilanço ise saldırının boyutuna ilişkin endişeleri artırdı. Ancak can kaybının kesin sayısı henüz doğrulanamadı.

SALDIRININ ADRESİ TARTIŞMALI BÖLGEDE

Saldırının gerçekleştiği bölge, Sudan ile Mısır arasında egemenlik anlaşmazlığı bulunan ve altın yataklarıyla öne çıkan sınır hattında yer alıyor. Hak örgütü, saldırının Sudan topraklarındaki Kuzey Vadi bölgesinde gerçekleştiğini savunurken bazı haberlerde madencilik sahasının Mısır tarafında bulunduğu yönündeki iddialara da yer verildi.

Mısır makamları daha önce bölgede yasa dışı altın madenciliği ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlediğini açıklamıştı. Haziran ayında aynı madencilik sahasına yönelik bir saldırıda 23 kişinin öldüğü bildirilmişti.

KAHİRE'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Son saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bağımsız biçimde doğrulanmadı. Saldırıda kullanıldığı öne sürülen savaş uçaklarının tipi hakkında da kesin bilgi bulunmuyor.

Mısır ordusu ve Mısır Dışişleri Bakanlığı, 72 kişinin öldüğü iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Saldırının sınır anlaşmazlığı ve bölgedeki altın madenciliği faaliyetleriyle bağlantısı da netlik kazanmadı.