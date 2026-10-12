Son Dakika | Suudi Arabistan Kral Fahd Havalimanı vuruldu! Husiler saldırıyı üstlendi

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı saldırıya uğradı. Sivil havacılık tesislerine yönelik saldırıların sürdüğü ülkede, havalimanındaki hasarın boyutu ve can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı. İran destekli Husiler ise havalimanını hedef aldıklarını öne sürdü.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesinden (GACA) yapılan açıklamada, Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın 11 Ekim Pazar akşamı saldırıya uğradığı bildirildi. Açıklamada, olayın ülkedeki sivil havacılık tesislerini hedef alan saldırıların devam ettiği bir dönemde yaşandığına dikkat çekildi.

Yetkililerin, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde havalimanındaki hasarı belirlemek ve tesislerin güvenliğini kontrol etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ancak saldırıda kullanılan mühimmatın türü, saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve olası can kayıpları hakkında bilgi paylaşılmadı.

HUSİLER SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Anadolu Ajansının aktardığına göre, Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının sorumluluğunu üstlendi. Saree, saldırıda havalimanının doğrudan hedef alındığını ve hava trafiğinin aksatıldığını ileri sürdü.

Husiler, aynı açıklamada Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile ülkenin önemli enerji tesislerinden Saudi Aramco'ya ait Şedgum gaz tesisi ve Tanajib petrol tesisinin de hedef alındığını iddia etti. Grup, saldırıları Yemen'e yönelik Suudi hava saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirdiğini savundu. Bu iddialara ilişkin hasar ve operasyonel sonuçların tamamı bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

İLK SALDIRI DEĞİL

Kral Fahd Uluslararası Havalimanı çevresine yönelik daha önce de mühimmat düştüğü bildirilmişti. Yemen'de hükümete destek veren Arap Koalisyonu, 10 Ekim'de havalimanı yakınlarına bir mühimmatın düştüğünü duyurmuş ancak mühimmatın kaynağına, olası hasara ve yaralanmalara ilişkin ayrıntı vermemişti.

Son gelişme, Suudi Arabistan'da sivil havacılık tesislerinin peş peşe hedef alındığı bir dönemde yaşandı. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı da 10 Ekim'de düzenlenen saldırıda ağır kayıplar verilmesiyle gündeme gelmişti. Suudi yetkililerin açıklamasına göre, söz konusu saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı.

Riyad'daki havalimanına 11 Ekim'de de yeni bir saldırı düzenlendi. Associated Press'in haberine göre, terminale isabet eden ikinci saldırıda bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Böylece başkentteki havalimanına yönelik saldırılar, ülkedeki güvenlik endişelerini daha da artırdı.

YEMEN'DEKİ SAVAŞ SUUDİ ARABİSTAN'A YAYILIYOR

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve ülkenin bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek vererek Husilere karşı mücadele ediyor.

Son dönemde yoğunlaşan saldırılar, Yemen'deki çatışmaların Suudi Arabistan'ın havalimanları ve enerji altyapısı üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Riyad ve Dammam'daki havalimanlarının hedef alınması, sivil hava ulaşımının güvenliği açısından endişeleri artırdı.

Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'ndaki hasar tespit ve güvenlik incelemeleri sürerken, Suudi makamlarından saldırının sonuçlarına ilişkin yeni açıklama bekleniyor.