Bosna Kasabı'nı devlet töreniyle gömecekler! Utandıran karar

Srebrenitsa katliamının başlıca sorumlularından biri olarak kabul edilen eski Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç’in 84 yaşında Lahey’de hayatını kaybetmesinin ardından, naaşının Sırbistan’a getirilmesi ve cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujiç, Mladiç’in en üst düzey devlet ve askeri törenle defnedileceğini açıkladı.

Vujiç, cenazenin nerede yapılacağına ilişkin son kararın Mladiç’in ailesine ait olduğunu belirtirken, naaşın Sırbistan’a ne zaman getirileceğinin ise Lahey’deki prosedürlere bağlı olduğunu söyledi. Bakan ayrıca Mladiç’in Lahey’de tutuklu bulunduğu dönemde sağlık durumuna uygun ve yeterli tedavi alıp almadığının araştırılmasını talep edeceklerini bildirdi. Sırp hükümeti, Mladiç’in ölümünden yalnızca günler önce de sağlık gerekçeleriyle Sırbistan’a nakledilmesi için girişimde bulunmuştu. Bu talebin 20 Ağustos’ta reddedildiği açıklanmıştı.

Mladiç’in avukatı Branko Lukiç ise eski komutanın daha önce, Belgrad’da 1994’te intihar eden kızı Ana’nın yanına gömülmek istediğini söyledi. Lukiç’e göre naaşın götürüleceği yer konusunda belirleyici olan aile olacak.

ÖLÜMÜ YENİ BİR TARTIŞMANIN KAPISINI AÇTI

Mladiç’in ölümü Sırbistan ve Bosna-Hersek’te birbirinden tamamen farklı tepkilere yol açtı. Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Banja Luka’da Mladiç için düzenlenen anmaya katılırken, eski komutanı Sırp halkı açısından önemli bir figür olarak nitelendirdi. Bazı Sırpların Mladiç’in fotoğrafları önünde gözyaşı döktüğü görüldü. Sırbistan’ın Novi Sad kentinde ise Varadin Köprüsü’ne Mladiç’in posterleri asıldı.

Buna karşılık Srebrenitsa’daki mağdurlar ve yakınları, Mladiç’in ölümünün mahkeme tarafından kesinleşmiş suçları değiştirmeyeceğini vurguladı. Srebrenitsa Anıt Merkezi Başkanı Emir Suljagiç, ölümün hayatını kaybedenleri geri getirmeyeceğini ve mahkeme kararlarını değiştirmeyeceğini belirterek, asıl mücadelenin gerçeklerin ve hafızanın korunması olduğunu söyledi.

LAHEY’DE MÜEBBET HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Ratko Mladiç, Bosna Savaşı sırasında Bosnalı Sırp güçlerinin başındaki en önemli askeri isimlerden biriydi. Birleşmiş Milletler'in Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2017’de Mladiç’i Srebrenitsa’da soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş hukukunun ihlallerinden suçlu bularak müebbet hapse mahkum etti. Mahkeme, Mladiç’in Saraybosna kuşatmasındaki rolü, sivillere yönelik saldırılar, cinayetler, zorla yerinden etme ve BM personelinin rehin alınması gibi çok sayıda suçtan da sorumlu olduğuna hükmetti.

2021’de temyiz süreci tamamlandığında mahkeme, soykırım ve diğer suçlardan verilen mahkumiyet kararlarını ve müebbet hapis cezasını onadı. Böylece Mladiç hakkındaki hüküm kesinleşti.

16 YIL BOYUNCA KAÇAK YAŞADI

Mladiç, Bosna Savaşı’nın sona ermesinin ardından yaklaşık 16 yıl boyunca firari kaldı. 26 Mayıs 2011’de Sırbistan’da yakalanarak Lahey’e gönderildi. 2017’de verilen kararın ardından hayatının geri kalanını cezaevinde geçirmesine hükmedildi.

1995’te Srebrenitsa’nın ele geçirilmesinin ardından Bosnalı Müslüman erkek ve çocukların sistematik biçimde öldürülmesi, Avrupa’da II. Dünya Savaşı sonrasının en ağır katliamlarından biri olarak kabul ediliyor. 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuğun öldürüldüğü katliamda, kurbanların izlerini yok etmek amacıyla cesetlerin farklı toplu mezarlara taşındığı da mahkeme kayıtlarına yansıdı.

Mladiç’in ölümüyle birlikte şimdi gözler Lahey’den Sırbistan’a yapılacak naaş transferine ve ailesinin vereceği defin kararına çevrildi. Ancak cenaze töreninin devlet ve askeri tören düzeyinde yapılacağının açıklanması, savaş suçları ve Srebrenitsa’nın hafızası konusunda bölgede yıllardır süren tartışmaları yeniden alevlendirdi.