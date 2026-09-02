Son Dakika | Trump’tan İran’a yeni saldırı tehdidi: Hazırız

ABD’nin dün savaş başlatması ve İran'ın da missileme yapmasıyla savaş büyümüştü. Düzenlenen saldırılarda İran'da 4 sivilin hayatını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan gerilimi daha da tırmandıracak açıklamalar geldi. Bölgedeki askeri hareketlilik tavan yaparken Trump, askeri hamlelerin süreceğini belirtti.

"İSTEDİĞİMİZ ZAMAN BAŞKA BİR SALDIRI DÜZENLEMEYE HAZIRIZ"

Saldırıların ardından kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik gerçekleştirilen hamlelerin şiddetine dikkat çekerek yeni operasyon mesajı verdi.

Trump, “İran'a karşı bir başka saldırı başlatmaya hazırız. Dün geceki saldırı çok şiddetliydi ve istediğimiz zaman başka bir saldırı düzenlemeye hazırız” ifadelerini kullandı.

"RADAR VE FÜZE SİSTEMLERİNİ ORTADAN KALDIRDIK"

İran'a yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Trump, askeri operasyonun kapsamına dair detay paylaştı.

Saldırının çok ağır olduğunu ve yeni bir operasyon düzenlemeye hazır olduklarını yineleyen Trump, "İran'a yönelik yeniden başlatılan operasyon çok uzun süre devam etmeyecek. Radar ve füze sistemlerini yeniden kurmaya çalışıyorlardı, biz bunları ortadan kaldırdık." dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

Trump açıklamasında Hürmüz Boğazı’na da değindi. ABD Başkanı, her gün milyonlarca varil petrol taşıyan çok sayıda geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini belirterek, bu geçişlerin çoğu durumda sorunsuz gerçekleştiğini söyledi.

Trump, "Her gün milyonlarca varil petrol taşıyan çok sayıda gemiyi Hürmüz Boğazı'ndan geçiriyoruz ve bunu çoğu durumda sorunsuz bir şekilde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.