Son Dakika | Trump İran'a saldırı için seçimi işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları ara seçimlere kadar durdurduklarını ifade etti.

Tahran yönetimiyle temas halinde olduklarını belirten ABD Başkanı Trump, TruthSocial hesabından iki ülke arasındaki gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, saldırılara 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere kadar ara verdiklerini duyurdu.

"SEÇİMLERDEN ÖNCE SALDIRMAYACAĞIZ"

ABD Başkanı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese net bir şekilde belirtmek isterim ki İran hem ekonomik hem de askerî açıdan çok kötü bir durumda olmasına rağmen, abluka tam güç ve etkiyle devam ederken ve Hürmüz Boğazı'ndan rekor düzeyde petrol akarken (sadece dün gece 22 milyon varil; üstelik tek bir varili bile İran'dan gelmiyor ya da İran'a gitmiyor!), Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce İran'a hiçbir şekilde saldırmayacağız."