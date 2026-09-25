Son Dakika | Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan genelkurmay başkanlarını acil toplantıya çağırdı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre ülkeler, Husilerin saldırılarının ardından Riyad'ın kendini savunma hakkını destekliyor. Toplantı "acil" olarak nitelendirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ortak savunma anlaşması çerçevesinde askeri komutanlar düzeyinde bir araya gelecek. Görüşmede, Riyad'a sağlanacak destek ele alınacak.

ASKERİ KOMUTANLAR TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, askeri komutanlarının katılacağı bir toplantı yapacak. Toplantıda, ülkeler arasındaki ortak savunma anlaşması kapsamında Riyad'a destek konusu görüşülecek. Açıklamada, görüşmenin ortak savunma anlaşması çerçevesinde yapılacağı kaydedildi.

'ÜLKELER RİYAD'IN KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI DESTEKLİYOR'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkelerin Husilerin saldırılarının ardından Riyad'ın kendini savunma hakkını desteklediği belirtildi.

TOPLANTI "ACİL" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Söz konusu toplantı "acil" olarak nitelendirildi. Toplantının bu kapsamda gerçekleştirileceği ve askeri komutanların bir araya geleceği ifade edildi.